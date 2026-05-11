Se face o săptămână de când Guvernul Bolojan a fost demis prin motiunea PSD-AUR. Iar negocierile de până acum cu președintele Nicusor Dan nu duc la niciun rezultat. PNL şi-ar asuma un Guvern minoritar, PSD mai degrabă nu. Iar despre refacerea Coaliție cu PSD și PNL la aceeași masă nu s-ar pune problema, cel puțin în acest moment.

Poziţiile partidelor rămân ireconciliabile în acest moment.

PSD

Social-democraţii spun în continuare că speră ca PNL să renunţe la Ilie Bolojan şi să revină la masa negocierilor pentru a reface coaliţia pro-europeană, sub conducerea unui alt premier, însă surse de la vârful PSD spun că nu exclud nici scenariul unui guvern minoritar, pe care PSD să îl formeze alături de UDMR şi de Minorităţile Naţionale.

În biroul din Parlament al preşedintelui PSD luni a ajuns Kelemen Hunor, liderul UDMR. Cei doi poartă discuţii despre scenariul formării unui cabinet minoritar de către social-democraţi, cu ajutorul celor de la UDMR şi grupul Minorităţilor Naţionale.

O altă variantă avansată, spun surse PSD, ar fi refacerea coaliţiei pro-europene, deci cu PSD şi PNL la aceeaşi masă, dar sub conducerea unui premier tehnocrat. Practic, un premier independent care să vină din afara partidelor politice şi care să conducă un Guvern format din miniştri politici.

PNL

De cealaltă parte, liberalii spun că în viziunea lor nu există nicio şansă de armistiţiu politic, nicio soluţie de compromis între PSD şi PNL, iar Ilie Bolojan va merge la consultările oficiale cu preşedintele Nicuşor Dan, care ar putea fi convocate fie la finalul acestei săptămâni, fie la începutul săptămânii viitoare, cu două opţiuni clare: fie PNL se va retrage în opoziţie, fie va forma un guvern minoritar, alături de cei de la USR şi UDMR, sub conducerea lui Ilie Bolojan, însă în niciun caz, în această variantă, liberalii nu vor mai guverna cu PSD şi nici nu vor mai avea negocieri în acest sens.

Rămâne ca după summitul B9, care va avea loc miercuri, la Palatul Cotroceni, să vedem momentul în care Nicuşor Dan va chema liderii partidelor la consultările oficiale şi care va fi până la urmă soluţia de compromis pentru această criză politică, o criză care se prelungeşte, iată, pentru că avem astăzi o săptămâna de la căderea Guvernului Bolojan.

Marius Gîrlaşiu

