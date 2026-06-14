Prima reacție din PSD după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea premier

PSD reacţionează prudent după desemnarea liberalului Adrian Veştea pentru funcţia de premier. Mihai Fifor spune că orice propunere care poate duce la formarea unei majorităţi stabile trebuie analizată "cu responsabilitate şi seriozitate", dar precizează că nominalizarea a fost făcută fără consultări prealabile cu social-democraţii, motiv pentru care partidul îşi va convoca forurile de conducere.

"Propunerea preşedintelui Nicuşor Dan de nominalizare a domnului Adrian Veştea pentru funcţia de prim-ministru reprezintă un moment important în procesul de formare a viitorului guvern şi de conturare a unei majorităţi parlamentare stabile. Obiectivul prioritar al PSD rămâne susţinerea unei guvernări pro-occidentale, bazate pe un parteneriat solid şi transparent. Reiterăm ferm susţinerea pentru acest parcurs, însă menţinem rezervele exprimate anterior cu privire la orice formulă de guvernare care ar presupune participarea domnului Ilie Bolojan", a scris deputatul PSD Mihai Fifor pe Facebook.

El arată că această nominalizare vine într-un moment politic dificil.

"Tocmai de aceea, considerăm că orice propunere care poate contribui la constituirea unei formule de guvernare viabile, capabile să genereze o majoritate parlamentară stabilă, trebuie analizată cu responsabilitate şi seriozitate. Rămânem în aşteptarea prezentării programului de guvernare şi a priorităţilor asumate de premierul desemnat", menţionează Fifor.

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Deputatul PSD mai arată că evaluarea finală a PSD va avea în vedere compatibilitatea acestui program cu valorile lor politice, cu angajamentele pro-occidentale asumate şi, mai ales, cu capacitatea reală de a răspunde provocărilor economice şi sociale cu care se confruntă România.

"Având în vedere că această nominalizare a fost făcută fără consultări prealabile cu formaţiunea noastră, vom convoca forurile de conducere ale partidului pentru a analiza în detaliu această propunere şi implicaţiile sale politice", mai spune Mihai Fifor.