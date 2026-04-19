A început numărătoarea inversă! În mai puţin de 24 de ore vom şti soarta guvernării. PSD votează dacă îl mai susţine pe premierul Ilie Bolojan, deşi lucrurile par deja tranşate, iar asta înseamnă clar ruperea coaliţiei. Un lucru pe care social democraţii spun că şi-l asumă, deşi asta înseamnă o criză! Şi nu doar o criză politică, ci şi una economică, decontată tot de români, spun specialiştii.

"Începând de mâine, în mod evident, vom porni o criză politică şi ne asumăm", a declarat Marian Neacşu. O criză care riscă să arunce economia României în haos. Până la votul social-democraţilor de mâine, continuă duelul declaraţiilor. "E timpul să începem deratizarea de primăvară la Palatul Victoria" a anunţat Sorin Grindeanu pe pagina sa de Facebook. "Când scoți la lumină privilegiile nemeritate și încerci să le corectezi, inevitabil deranjezi un sistem (...) care a prosperat ani la rând fără responsabilitate", a răspuns, tot pe reţelele sociale, premierul.

"Atunci când deschizi uşa, vezi că ai nişte şoricei, niste şobolani. Foarte plastic: am aprins becurile", a declarat, vineri, Ilie Bolojan. În replică, Sorin Grindeanu a răspuns: "E un joc politic. Marea reformă... care? E jaf, e șobolănism să vinzi companiile profitabile într-o perioadă criză economică"

"Mesajul pentru partidele politice, colocvial vorbind, este să îşi bage minţile în cap", a declarat Alexandra Smedoiu, consultant financiar. "O mutare de vină dintr-o parte în alta. Am şi obosit de acestă mutare de vină între domnul Grindeanu şi domnul Bolojan", spune şi Bogdan Ivănel, fondatorul Code for Romania.

Ultimatumul dat de PSD lui Ilie Bolojan

Deocamdată, planurile social democraţilor sunt clare. Mâine dimineaţă, la ora 10, social democraţii de vor strânge în şedinţa Biroului Permanent să stabilească întrebarea la care vor răspunde la ora 17. După ce vor avea răspunsul, cel mai probabil, vor ieşi public să anunţe retragerea sprijinului pentru premierul Bolojan şi 72 de ore termen ca să demisioneze.

Dacă premierul Bolojan refuză, şi a spus public că nu demisionează, PSD îşi va retrage miniştrii din Guvern până la următoarea şedinţă de guvern. Şi de aici încolo - perioadă de interimat şi negocieri - cum PSD vrea alt premier, iar PNL vrea doar cu Ilie Bolojan - toate speranţele coaliţiei pro-europene sunt puse pe umerii preşedintelui care trebuie "să împace" şi "să împingă" PSD-PNL-USR-UDMR să rămână la aceeaşi masă. Dacă nu, PSD trece în opoziţie.

"În interiorul acestui parlament există doar două majorităţi posibile, asta înseamnă una pe care o avem şi una cu AUR. Între PSD şi AUR şi nu cred PSD-ul îşi doreşte să fie partenerul de rang doi. Atunci unde se duce PSD? Să sprijine din Parlament un guvern care nu este prezent? asta este o lipsă de curaj", a declarat Bogdan Ivănel.

La un an de la alegerile prezidenţiale şi de la formarea unei coaliţii care a promis stabilitate şi o bună guvernare, sunt deja voci care cer alegeri anticipate. Acest scenariu ar arunca ţara într-un haos şi mai mare.

"Dacă-și închipuie cineva că problemele legate de energie în România sunt rezolvate, se înșala amarnic. Dacă cineva și închipuie că problemele legate de agricultură și siguranța alimentară sunt rezolvate, de asemenea se înșală amarnic. Suntem într-un moment complicat, din punct de vedere macroeconomic, din punct de vedere social", explică Dumitru Costin, preşedintele BNS.

"Dacă ar fi să se rupă coaliţa de guvernare, primul impact se va vedea în cursul de schimb. În momentele în care apar formele de incertitudine, firmele îşi recalculează bugetul. Poate vor exista mai puţine locuri de muncă, sau poate vor exista chiar disponibilizări, sau salariile nu vor mai creşte în ritm cu inflaţia. Ne putem aştepta la mai multe creşteri de taxe care ne voi impacta pe toţi în mod egal. şi al doilea efect este puterea de cumpărare", avertizează Alexandra Smedoiu, consultant fiscal.

Statul deja se împrumută la dobânzi mari. Iar prognozele de creştere economică nu sunt oprimiste. În plus, o ruptură a guvernării ar pune în pericol atragerea banilor de la Bruxelles.

