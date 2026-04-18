Grindeanu, replică pentru Bolojan: Să încerci să vinzi Romgaz, CEC, ăsta e adevăratul şobolănism

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat dur, sâmbătă, intenţia premierului Bolojan de a vinde pe bursă companii naţionale precum Romgaz, CEC, Portul Constanţa, Transgaz, susţinând că asta înseamnă de fapt "să furi toată cămara şi asta e adevăratul şobolănism".

Prezent sâmbătă la Timişoara, unde s-a desfăşurat o întâlnire regională a partidului, Grindeanu a dat detalii despre votul pe care PSD îl va da luni privind ieşirea de la guvernare. "Luni vom avea această consultare, acest referendum intern. După acest vot vom intra într-o nouă realitate politică, o realitate care va trebui să fie clarificată, din punctul nostru de vedere, rapid, Dacă nu se doreşte a se prelungi o criză politică, lucrurile pot fi extrem de repede clarificate şi să depăşim această perioadă.

Partidul Social Democrat, am spus de nenumărate ori, nu va susţine un guvern minoritar. Partidul Social Democrat nu va face în perioada următoare vreo majoritate cu AUR. Am spus de nenumărate ori acest lucru. Îl mai spun o dată. PSD ori intră în opoziţie, ori va face parte dintr-o coaliţie pro-europeană. Nu există alte variante", a precizat preşedintele PSD.

Acesta a făcut referire la declaraţia de vineri a premierului Ilie Bolojan, în care şeful Guvernului a vorbit de "şobolani care ne mănâncă rezervele din cămară".

Grindeanu, replică pentru Bolojan

"Trăim o perioadă în care există foarte multă emoţie publică legată de politică. În acest moment, din punctul meu de vedere, România şi Guvernul nu mai funcţionează. Noi ne uităm la prostiile şi porcăriile pe care încearcă să le facă ceilalţi. Ceilalţi ne urmăresc pe noi. Noi stăm şi spunem despre şobolănismele pe care încearcă să le facă pe ultima sută de metri, vânzând sau încercând să vândă Romgaz şi toate companiile: CEC, Portul Constanţa.

Astea sunt şobolănismele adevărate. Despre astea este vorba. Şi cred că la asta s-a referit Ilie Bolojan ieri, când vorbea de asta. Dar asta înseamnă, că tot spunea de cămări (...), de fapt, înseamnă să furi cămara cu totul când faci lucruri de tipul ăsta. Când te gândeşti să vinzi CEC, Romgaz, Transgaz, Aeroportul Bucureşti, Portul Constanţa, Transelectrica, Hidroelectrica. Toate aceste companii sunt pe plus, sunt companii profitabile, care aduc în fiecare an venituri şi dividende la bugetul de stat. Să încerci să vinzi pe ultima sută de metri aceste companii, asta înseamnă, de fapt, să furi toată cămara. Şi asta e adevăratul şobolănism", a declarat Grindeanu.

El consideră că România a devenit neguvernabilă şi a atras atenţia că oamenii au nevoie în continuare de investiţii în autostrăzi şi spitale, deoarece nu toţi trăiesc "în Dorobanţi sau centrul Clujului".

"Cred că, în acest moment, România a devenit neguvernabilă. România a devenit neguvernabilă şi actul de guvernare este unul incoerent. Fie că eşti social-democrat, USR-ist, liberal, ungur, făcând parte din grupul minorităţilor naţionale, nu cred că eşti mulţumit astăzi de modul în care funcţionează Guvernul. Iar lucrul ăsta trebuie să înceteze. Asta nu este guvernare în folosul oamenilor şi asta nu este o guvernare pentru români. Şi atunci, părerea mea este că trebuie să facem ceva, astfel încât să revenim la priorităţile românilor. Românii în continuare au nevoie de autostrăzi, de spitale, de investiţii locale.

Să ştiţi că nu toată lumea în ţara asta, şi sunt milioane de români, trăieşte în Piaţa Operei din Timişoara, în Dorobanţi, în Bucureşti sau în centrul Clujului. Sunt milioane de români care în continuare n-au asfalt, care în continuare n-au reţele de apă, reţele de canalizare, n-au iluminat. Şi acele proiecte trebuie să continue. Sunt lucrurile esenţiale, pe care noi înţelegem să le susţinem şi să le facem. Asta este, de fapt, adevărata prioritate. În acest moment, în schimb, lucrurile merg într-o direcţie greşită. Şi nu o spune Sorin Grindeanu, 80% dintre români spun că ţara merge într-o direcţie greşită. Şi trebuie să schimbăm această direcţie", a precizat şeful PSD.

Grindeanu vorbeşte despre o nouă eră politică. de luni

Sorin Grindeanu a declarat, sâmbătă, că votul intern pe care Partidul Social Democrat îl va da luni va deschide "o nouă realitate politică", urmând ca abia după acest moment să aibă loc consultările cu președintele și discuțiile privind formula de guvernare.

"Luni vom da votul, vom vedea care va fi rezultatul și după aceea cred că etapa normală este aceea ca președintele să ne cheme la consultări și să vedem, fiecare partid, care este drumul pe care și-l dorește. Nu vreau să fac speculații, nu vreau să spun despre premieri tehnocrați, premieri liberali sau social-democrați", a afirmat președintele PSD.

Întrebat despre actualul protocol de guvernare, Grindeanu a precizat că, dacă acesta rămâne în vigoare, "Partidul Național Liberal ar trebui să dea următorul prim-ministru", subliniind însă că toate aceste aspecte vor fi "intens dezbătute" după votul de luni. "Repet, toate lucrurile acestea vor fi discutate după votul pe care îl vom da luni seara", a spus el.

Referitor la posibilitatea unei moțiuni de cenzură susținute de AUR sau la o eventuală colaborare guvernamentală cu acest partid, Grindeanu a fost categoric: "Partidul Social-Democrat nu va susține un guvern minoritar și nu va face vreo majoritate cu AUR. Am spus de nenumărate ori acest lucru. PSD ori intră în opoziție, ori va face parte dintr-o coaliție pro-europeană. Nu există alte variante".

În acest context, el a subliniat că decizia privind direcția partidului va aparține exclusiv membrilor PSD. "Asta vor decide colegii mei luni. Se votează aproape 5.000 de oameni. Nu doar eu", a spus Grindeanu.

