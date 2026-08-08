Vremea de mâine 9 august. Fenomene meteo la extremă: vijelii în sud şi la munte, caniculă în vest şi sud-est
Vremea va rămâne călduroasă în mare parte din ţară, cu temperaturi de până la 34 de grade şi disconfort termic ridicat în sud. În acelaşi timp, ploile şi descărcările electrice îşi vor face apariţia în mai multe regiuni, iar la munte sunt aşteptate averse mai consistente.
Vremea la noapte
La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în centrul și sudul țării, iar pe arii restrânse în Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei, sudul Transilvaniei și Carpații Meridionali, unde vor mai fi perioade cu averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, posibil vijelii (viteze la rafală de 40...60 km/h) și posibil grindină de mici dimensiuni (1...2 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore), cantitățile de apă vor fi de 5...10 l/mp și izolat peste 15...20 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări, pe alocuri în sud și în sud-est (viteze la rafală în general de 40...50 km/h).Temperaturile minime se vor încadra între 10...11 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21...23 de grade pe litoral.
Vremea de mâine 9 august în ţară
Vremea va fi călduroasă în vest, sud, sud-est și pe arii mai restrânse în centru, iar izolat în Câmpia Română disconfortul termic va fi ridicat, astfel indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade în nord-estul Transilvaniei și 33...34 de grade în Banat, Crișana și sudul Olteniei, iar cele minime se vor situa între 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 22 de grade pe litoral. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare ziua în sudul și centrul țării, unde în primele ore ale intervalului izolat vor fi posibile ploi slabe (1...5 l/mp), dar după-amiaza și seara, cu o probabilitate mai mare în Carpații Meridionali și Munții Apuseni, nordul Olteniei și al Munteniei și sud-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu averse (2...10 l/mp și izolat 15...20 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe parcursul zilei în Dobrogea, estul Munteniei, precum și în sudul Moldovei, dar și în timpul ploilor (rafale de 40...50 km/h).
Vremea de mâine 9 august în Bucureşti şi Cluj
În Bucureşti, vremea va fi călduroasă, cu o temperatura maximă de 31...32 de grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare ziua, iar în primele ore vor fi condiții de ploi slabe de scurtă durată (1...3 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Minima termică va fi de 16...18 grade.
La Cluj, vremea va fi asemănătoare cu cea de astăzi, cu temperaturi maxime de aproximativ 31 de grade Celsius. Ploile vor reveni pe parcursul zilei, iar cantitatea de precipitaţii estimată este de aproximativ 2 litri pe metru pătrat.
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Vremea de mâine 9 august la munte
Cerul va fi variabil și, îndeosebi după-amiza și seara, vor fi înnorări, averse și descărcări electrice pe arii relativ extinse în Carpații Meridionali și local în Carpații Occidentali. Cantitățile de apă vor putea depăși izolat 15...20 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în timpul ploilor (viteze de 45...50 km/h). Variațiile termice față de intervalul anterior nu vor fi semnificative.
Vremea de mâine 9 august la mare
Deși temperaturile vor scădea ușor, vremea se va menține în general călduroasă, cu disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 31 de grade, iar cele minime între 19 și 22 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare ziua (rafale în general de 45...55 km/h).
Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 24 și 26 de grade.