Vremea de mâine 9 august. Fenomene meteo la extremă: vijelii în sud şi la munte, caniculă în vest şi sud-est

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Vremea de mâine 9 august în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea va fi călduroasă, cu o temperatura maximă de 31...32 de grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare ziua, iar în primele ore vor fi condiții de ploi slabe de scurtă durată (1...3 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Minima termică va fi de 16...18 grade.

La Cluj, vremea va fi asemănătoare cu cea de astăzi, cu temperaturi maxime de aproximativ 31 de grade Celsius. Ploile vor reveni pe parcursul zilei, iar cantitatea de precipitaţii estimată este de aproximativ 2 litri pe metru pătrat.