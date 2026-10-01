Siegfried Mureșan îl acuză pe liderul PSD că nu și-a dorit niciodată un Guvern serios pentru România, după ce Executivul propus de liberal a fost respins de Parlament. Mureșan susține că social-democrații au căutat doar pretexte pentru a nu vota.

Siegfried Mureșan: "Intenţia PSD-ului nu a fost niciodată de a vota un Guvern serios pentru România" - arhivă

Liberalul Siegfried Mureşan a declarat joi, referindu-se la faptul că Executivul propus de el nu a trecut de Parlament, că intenţia PSD-ului nu a fost niciodată de a vota ''un Guvern serios pentru România''.

''Premierul OUG 13 mi-a îndeplinit pe deplin aşteptările ieri (n.r. - miercuri), în Parlament. A fost exact aşa cum ne aşteptam de la el: a venit, a glumit, a minţit şi apoi a fugit. Deşi este preşedintele Camerei Deputaţilor, a întors spatele plenului Parlamentului înainte de vot. Vitejie ca în noaptea OUG 13. Am realizat cu toţii acum că intenţia PSD-ului nu a fost niciodată de a vota un Guvern serios pentru România. Au căutat doar pretexte pentru a nu vota. Intenţia lor a fost să ne contamineze în aceste două săptămâni. E important că nu ne-am lăsat contaminaţi'', a scris Mureşan, pe Facebook.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Guvernul Siegfried Mureşan nu a fost învestit miercuri de plenul comun al Parlamentului. Din totalul de 464 de parlamentari au fost prezenţi la şedinţa de miercuri 321 şi au fost exprimate 197 de voturi valabile. S-au înregistrat 182 de voturi "pentru" învestitură şi 15 "împotrivă".

Pentru a fi învestit, acest Guvern avea nevoie de majoritatea deputaţilor şi senatorilor, adică de minimum 233 de voturi "pentru".