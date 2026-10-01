Eugen Tomac respinge alegerile anticipate: "Nu avem cum să-i facem un asemenea cadou lui Putin"

Consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan pentru relația cu românii de pretutindeni a declarat, joi seară, că în opinia sa alegerile anticipate sunt un cadou pentru Putin. El a arătat că nu sunt cheia rezolvării acestei crize, ci doar prelungesc și adâncesc criza. Potrivit acestuia, o adâncire a crizei n-ar servi decât celor care își doresc ca România să fie instabilă, vulnerabilă.

"Preşedintele României a fost în contact cu liderii politici şi a discutat ori de câte ori a fost necesar şi în perioada vacanţiei de vară şi în ultimile săptămâni şi în aceste zile va fi în contact cu liderii politici, pentru că suntem în această situaţie fără precedent şi cred că avem nevoie de o soluţie politică pragmatică pentru că blocajul acesta trebuie depăşit. Pentru un compromis raţional şi transparent, evident, preşedintele a acţionat până acum cu o maximă deschidere pentru găsirea unei soluţii care se ofere ţării două lucruri: Primul, păstrarea direcţiei ferme pro-occidentale şi asta înseamnă consolidarea parteneriatului nostrum cu Statele Unite şi loialitatea totală în relaţia cu Uniunea Europeană, şi în al doilea rând, evitarea unor experimente politice care ne-ar afecta credibilitatea în relaţia cu partenerii noştri externi", a spus Eugen Tomac, la Digi24, potrivit News.ro.

El a precizat că România se află la răscruce, iar cheia se află în mâinile politicienilor responsabili în această ţară.

"Sper că de data aceasta partidele şi conducerea partidelor să pună pe primul loc interesul naţional. Subliniez, interesul naţional la României şi apoi interesul de partid, pentru că România are nevoie atât de oameni de stat care să-şi asume decizii importante. Am încercat soluţii care nu au funcţionat şi cred că în momentul de faţă - şi aici vreau să fiu cât se poate de clar - trebuie făcută distinţia între ce cer cetăţenii şi ce spun unii lideri politici, pentru că cetăţenii sunt supăraţi şi sunt supăraţi pe bună dreptate, au tot dreptul să folosească pârghiile democraţiei, să ceară, de exemplu, alegeri anticipate, dar cred că politicienii trebuie să să gândească foarte bine în ceea ce priveşte alegerile anticipate, pentru că ele nu sunt cheia rezolvării acestei crize. Din contră, ecuaţia de astăzi arată foarte clar că anticipatele doar prelungesc şi adâncesc criza şi, din punctul meu de vedere, acest lucru trebui evitat", a subliniat Tomac.

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Tomac: Nu avem cum să-i facem un asemenea cadou lui Putin

El a continuat: "Nu avem nevoie de alegeri anticipate şi nu avem cum să-i facem un asemenea cadou lui Putin".

Eugen Tomac a menţionat că, din punctul lui de vedere, alegerile anticipate, în momentul de faţă, nu rezolvă criza politică, ci o adâncesc.

"Cu toţii analizăm sondajele şi vedem exact care este situaţia în societate şi, pentru a depăşi acest moment, avem nevoie de decizii raţionale care vizează şi urmăresc, în primul rând, interesul României. O adâncire a crizei n-ar servi decât celor care îşi doresc ca România să fie instabilă, vulnerabilă şi cu aceste provocări pe care le simţim deja aproape regulat la frontierele noastre", a explicat consilierul preşedintelui.

"Alegerile anticipate sunt un cadou pentru Putin. Asta este opinia mea şi mi-o menţin cât se poate de ferm", a mai spus eurodeputatul.

Întrebat dacă se teme că partide precum AUR ar putea avea majoritatea în Parlament după aceste alegeri anticipate, Tomac a spus: "Nu este exclus ca forţele politice care promovează agresiv, insistent şi responsabil narativele lui Putin să aibă un asemenea rezultat, şi acest lucru este de evitat în momentul de faţă".

Nicuşor Dan respinge alegerile anticipate

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat că nu poate fi de acord cu alegerile anticipate, deoarece ţara ar rămâne blocată cel puţin cinci luni de zile, în care nu se va putea face o rectificare de buget. El a mai precizat că nici investitorii nu ar fi de acord cu alegerile anticipate. Şeful statului spune că este un om responsabil şi că nu se joacă de-a soarta acestei ţări.

"Alegerile anticipate... Teoretic sună foarte bine. Adică partidele nu se înţeleg, ne întoarcem la popor, poporul decide. Numai că în practică noi suntem aşa... Nu avem o rectificare, da? Un guvern interimar nu poate să facă rectificare. Alegerile anticipate înseamnă cinci luni în care noi nu putem face rectificare, înseamnă că nu mai dăm bani la ambulanţe, nu mai dăm bani la sistemul sanitar", a afirmat şeful statului, într-o conferinţă de presă.