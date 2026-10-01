După cinci luni de criză politică şi două Guverne respinse de Parlament, preşedintele Nicuşor Dan exclude categoric alegerile anticipate. Şeful Statului spune că investitorii străini i-au cerut să evite acest scenariu, aşa că se pregăteşte acum pentru al patrulea premier desemnat. Surse politice spun că cea mai probabilă variantă este un premier tehnocrat în fruntea unui Guvern politic dominat de PSD. Liberalii ar putea vota şi ei un astfel de Cabinet, dar se vor retrage apoi în Opoziţie.

Preşedintele Nicuşor Dan rămâne ferm pe poziţii: nu face anticipate, luni va desemna un nou premier.

"Mesajul pe care l-am primit de la investitori, bănci, fonduri de pensii care împrumută România a fost NU ALEGERI ANTICIPATE. Sunt un om responsabil, adică nu ne jucăm de-a soarta acestei ţări ca să vedem ce iese dintr-o alegere. Dacă ne uităm la sondaje de opinie e cam tot ce avem acum şi, din nou, aceleaşi partide trebuie să negocieze formarea aceluiaşi guvern.", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

Şeful Statului şi-ar dori, mai degrabă, un premier tehnocrat în fruntea unui Guvern politic. Păstrează linia roşie: vrea să ţină AUR departe de guvernare.

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"O prezenţă AUR la guvernare ar afecta relaţia cu partenerii noştri şi pe partea de securitate, şi pe partea de UE. România nu îşi permite asta în momentul ăsta şi asta e mandatul pe care cetăţenii mi l-au dat acum 1 an şi 4 luni.", a adăugat Nicuşor Dan.

După 5 luni de criză politică, al patrulea premier desemnat ar putea fi Sorin Grindeanu, dar nu este exclusă nici ideea unui premier independent.

În acest caz, numele analizate ar fi ministrul Finanţelor - Alexandru Nazare, diplomatul - Luca Niculescu sau prim-viceguvernatorul BNR, Leonardo Badea, un fost senator şi deputat PSD.

"Cred că a venit momentul să stăm cu toţii la masă şi să găsim o soluţie până nu va fi prea târziu pentru economia României. Avem o rectificare de făcut şi un buget pentru 2027.", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD.

Surse Observator spun că liderii PNL ar putea să facă un compromis. Liberalii iau în calcul să voteze noul Guvern, chiar dacă acesta ar fi controlat de PSD. După acest vot, partidul lui Ilie Bolojan s-ar retrage în Opoziţie.

O altă variantă de compromis ar fi o rocadă de Guverne minoritare, în care PSD să fie primul la putere, urmat de partidele de Dreapta.

Premierul desemnat luni va avea zece zile la dispoziţie pentru a prezenta Parlamentului lista miniştrilor şi programul de guvernare.