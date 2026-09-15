Investiție de 25 de milioane de dolari la Sadu. Firma americană US Ballistic construiește o fabrică de muniție

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat că a fost semnat contractul cu firma americană US Ballistic pentru o nouă fabrică de producție a muniției, la Sadu. Compania va produce muniția NATO de 155 mm, un salt imens de tehnologie și de ambiție pentru unitatea militară.

"O veste uriaşă: astăzi, la Târgu Jiu, a fost semnat contractul cu firma americană US Ballistic pentru o nouă fabrică de producţie a muniţiei. 25 de milioane de dolari investiţi în următorii 5 ani, 150 de angajaţi în primii 2 ani, cu o creştere etapizată în următorii 4 ani, investiţii în infrastructură, reparaţii magazii, drumuri, utilităţi care vor rămâne în proprietatea UM Sadu", anunţă Miruţă pe Facebook.

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El arată că transferul de tehnologie va rămâne aici, de asemenea. 20 de milioane de euro în plus, chirie pentru UM Sadu în următorii 10 ani, cu plata primului an în avans, acolo unde acum uzina pierdea doar cu paza 500.000 de euro pe an, iar zona devenise o paragină.

"Compania americană USBL va produce aici muniţia NATO de 155 mm, un salt imens de tehnologie şi de ambiţie pentru UM Sadu", subliniază ministrul interimar al Apărării.

Potrivit ministrului, o preocupare începută de când era la Ministerul Economiei, continuată cu determinare de colegul lui, Irineu Darău, a ajuns la bun sfârşit astăzi.

"Sadu revine acolo unde îi este locul: în industria de apărare a României", mai spune ministrul interimar al Apărării.