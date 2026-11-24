Raportul AUR privind anularea alegerilor prezidenţiale din noiembrie 2024 nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică, iar marea majoritate a întrebărilor şi afirmaţiilor AUR îşi găseşte răspunsul "în însăşi" Hotărârea nr. 32 a Curţii Constituţionale din 6 decembrie 2024, detaliată şi explicată public în mai multe rânduri de către judecători constituţionali, şi în interviul din februarie 2025 al preşedintelui de atunci al Curţii Constituţionale, Marian Enache, precizează Administraţia Prezidenţială într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, CCR a anulat alegerile pentru trei motive: avantajul "substanţial" de expunere în online a unui candidat prin folosirea "netransparentă" a tehnologiilor digitale, publicitatea electorală nemarcată şi încălcarea „flagrantă” a legii finanţării campaniilor electorale. Preşedinţia recunoaşte că la momentul hotărârii probele pe care s-a bazat CCR nu erau complete întrucât "nu exista timpul fizic pentru o verificare completă", dar menţionează că verificările ulterioare "au demonstrat că indiciile în baza cărora a judecat Curtea se susţin".

AUR a prezentat, luni seară, concluziile unui raport realizat cu privire la anularea alegerilor

Raportul prezentat de AUR nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică privind anularea alegerilor prezidenţiale din noiembrie 2024. Marea majoritate a întrebărilor şi afirmaţiilor AUR îşi găseşte răspunsul în însăşi Hotărârea nr. 32 a Curţii Constituţionale din 6 decembrie 2024, detaliată şi explicată public în mai multe rânduri de către judecători constituţionali, şi în interviul din februarie 2025 al preşedintelui de atunci al Curţii Constituţionale, Marian Enache, precizează marţi Administraţia Prezidenţială într-un comunicat de presă. Sursa citată consideră "însă util" pentru opinia publică un rezumat.

Articolul continuă după reclamă

Astfel, potrivit Preşedinţiei, Curtea Constituţională a anulat alegerile prezidenţiale din noiembrie 2024 pentru trei motive:

1. Prin utilizarea netransparentă a tehnologiilor digitale, inclusiv prin folosirea netransparentă a algoritmilor reţelelor sociale, realizată prin finanţări netransparente, a fost creat un avantaj substanţial de expunere în mediul online a unui candidat.

2. Publicitatea electorală nemarcată conform legii a creat un avantaj substanţial de expunere în mediul online a unui candidat.

3. Un candidat a încălcat flagrant legea finanţării campaniilor electorale, declarând zero cheltuieli în ciuda unei expuneri media consistente.

Raportul prezentat de AUR nu contraargumentează decât parţial motivarea deciziei CCR. Astfel:

1. Raportul afirmă că Curtea Constituţională nu avea competenţa să anuleze întregul proces electoral. Art. 2 din Constituţie prevede corectitudinea alegerilor ca o condiţie a suveranităţii. Art. 146 lit. f) din Constituţie atribuie Curţii Constituţionale competenţa completă de verificare a corectitudinii procesului electoral, altfel ar fi goală de conţinut. Art. 52 din Legea 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României nu limitează această atribuţie constituţională (şi ar fi absurd să o facă), precizând doar cadrul în care Curtea Constituţională poate fi sesizată de competitori electorali.

2. Raportul afirmă că Curtea Constituţională nu se putea autosesiza. Răspunsul este similar cu cel de la punctul precedent. Art. 146 lit. f) din Constituţie nu limitează modul în care Curtea Constituţională evaluează corectitudinea procesului electoral. Art. 52 din Legea 370/2004 nu limitează procedura de verificare a corectitudinii procesului electoral, ci precizează procedura în care cererea de verificare este făcută de un competitor electoral.

3. Raportul afirmă că Hotărârea 32 din 2024 prin care Curtea Constituţională a anulat alegerile contravine Hotărârii 31 prin care a confirmat alegerile primului tur. În Hotărârea nr. 31 din 2024, Curtea Constituţională a constatat că nu au existat neregularităţi în procesul de numărare a voturilor, conform proceselor verbale de numărare, nefiind sesizată cu neregularităţile campaniei electorale. În Hotărârea nr. 32, urmare a informărilor primite, s-a autosesizat cu privire la aceste neregularităţi şi a dispus în consecinţă.

4. Raportul afirmă că probele pe care s-a bazat Curtea Constituţională nu erau suficiente. Într-adevăr, probele pe care s-a bazat Curtea Constituţională nu erau complete la momentul hotărârii. Însă nu exista timpul fizic pentru o verificare completă. Curtea a apreciat că există indicii suficiente pentru denaturarea competiţiei electorale şi a anulat alegerile, alternativa fiind de validare a unor alegeri cu indicii temeinice de denaturare. Verificările ulterioare au demonstrat că indiciile în baza cărora a judecat Curtea se susţin.

5. Raportul afirmă că Curtea Constituţională nu demonstrează că neregularităţile au schimbat rezultatul, deci că decizia de anulare a alegerilor este disproporţională. Pe de o parte, nu este nevoie ca CCR să cuantifice sociologic impactul unor campanii media. Este suficient să constate că procesul electoral a fost distorsionat semnificativ. Pe de altă parte, este evident că distorsionarea campaniei electorale a afectat semnificativ rezultatul votului, din moment ce a făcut ca un candidat creditat cu 3% intenţie de vot cu două săptămâni înainte de scrutin să câştige primul tur cu 23%.

6. Raportul afirmă că Curtea Constituţională nu a respectat contradictorialitatea şi dreptul la apărare. Într-adevăr, legislaţia românească nu era pregătită în 2024 pentru scenariul pe care Curtea Constituţională a trebuit să-l decidă (noutatea manipulării algoritmice şi a finanţării digitale). Noua legislaţie electorală pentru alegerile viitoare trebuie să prevadă mecanisme pentru astfel de situaţii, în care persoana potenţial sancţionată să îşi poată exprima punctul de vedere. Curtea Constituţională a acţionat în baza unei legislaţii lacunare. Hotărârea sa, luată în aceste condiţii excepţionale, este preferabilă celei de validare a unui proces electoral profund viciat. Comisia de la Veneţia admite anularea ca remediu excepţional.

7. Raportul afirmă că nu a existat ingerinţă străină, ca dovadă campania „Echilibru şi Verticalitate” finanţată de PNL. Eroare flagrantă de logică. Dacă o parte a campaniei a avut finanţare internă, nu înseamnă că alte părţi nu au putut avea finanţare externă. În plus, hotărârea Curţii Constituţionale nu se fundamentează pe o ingerinţă străină, ci pe finanţare ilicită, internă sau externă.

8. Raportul afirmă că CSAT şi serviciile şi-au depăşit atribuţiile. Relevant pentru dezbatere este că, indiferent de comunicări şi opinii ale altor instituţii, hotărârea de anulare a alegerilor a fost exclusiv a judecătorilor Curţii Constituţionale şi a fost luată în unanimitate. Pentru completitudine, Legea securităţii naţionale 51/1991 include campaniile de dezinformare care pot afecta ordinea constituţională între ameninţările la securitatea naţională, iar CSAT are atribuţii de apărare a ordinii constituţionale.

AUR a prezentat, luni seară, concluziile unui raport realizat cu privire la anularea alegerilor. Deputatul AUR Laura Gherasim, preşedintele comisiei pentru cercetarea abuzurilor, a declarat, luni, la prezentarea Raportului AUR privind anularea alegerilor, că nu au existat ingerinţe ruseşti, iar singurele ingerinţe au fost ale instituţiilor statului român.

Raportul la care a reacţionat Preşedinţia poate fi consultat AICI

Documente: raport aur.pdf