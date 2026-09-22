Statele Unite intenționează să redeschidă o fostă bază militară din sudul Groenlandei și să înființeze o a doua bază pe coasta de est a teritoriului autonom danez, potrivit unor surse citate de Reuters .

SUA vor deschide două noi baze militare în Groenlanda. Acordul va fi semnat la Adunarea Generală a ONU - Sursa: Getty Images

Planul face parte dintr-un nou acord care urmează să fie semnat marţi, la New York, de Statele Unite, Danemarca și Groenlanda, în marja Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

Cele două locații vizate sunt Narsarsuaq, în sudul Groenlandei, și Mestersvig, pe coasta de est. Informațiile au fost furnizate de trei persoane familiarizate cu negocierile, care au vorbit sub protecția anonimatului.

Prima va fi poziţionată în Narsarsuaq, în sudul Groenlandei, unde SUA au avut baza Bluie West One

La Narsarsuaq a funcționat în timpul Războiului Rece baza militară americană Bluie West One. Statele Unite au închis instalația în anii 1950, iar populația localității a scăzut între timp la doar câteva zeci de persoane.

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Cea de-a doua locație, Mestersvig, este în prezent un avanpost militar folosit de Sirius Dog Sled Patrol, o unitate daneză de forțe speciale care patrulează în Groenlanda cu sănii trase de câini.

Potrivit surselor Reuters, detaliile acordului nu sunt încă definitive și nu au fost făcute publice. Documentul ar urma să fie semnat marți, la ora 10:30, ora New York-ului.

A doua bază va fi în Mestersvig, unde patrulează forțele speciale daneze cu sănii trase de câini

Casa Albă nu a comentat informațiile despre cele două baze, dar a reiterat că acordul urmărește să consolideze securitatea Groenlandei și a Statelor Unite.

Danemarca susține că noul acord va integra securitatea Arcticii în cadrul NATO, în loc ca aceasta să fie gestionată exclusiv de Statele Unite și Danemarca.

Planul vine după luni de presiuni din partea președintelui american Donald Trump, care a declarat în repetate rânduri că Statele Unite ar trebui să controleze Groenlanda. În trecut, Trump a refuzat să excludă inclusiv folosirea unor măsuri militare sau economice pentru preluarea teritoriului.

Ideea a fost respinsă de majoritatea covârșitoare a groenlandezilor, potrivit sondajelor citate de Reuters.

Presiunile americane au atins un punct culminant în ianuarie și au provocat o criză diplomatică în interiorul NATO. Ulterior, Danemarca și Groenlanda au început negocieri cu Washingtonul pentru reducerea tensiunilor.

Prezența militară americană în Groenlanda este mult mai veche. În perioada Războiului Rece, Statele Unite aveau 17 instalații militare și peste 10.000 de militari pe teritoriul arctic.

În prezent, a rămas o singură bază americană: Pituffik Space Base, unde se află aproximativ 150 de militari americani.

Groenlanda este un teritoriu autonom al Regatului Danemarcei și are o importanță strategică majoră datorită poziției sale în Arctica, între America de Nord și Europa.