Bursa de la Bucureşti a deschis marţi pe roşu. Aproape toţi indicii, în scădere

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în scădere pe majoritatea indicilor şedinţa de marţi, cu un rulaj de 14,58 milioane de lei (2,77 milioane de euro), după 30 de minute de la debutul tranzacţiilor.

Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o depreciere de 0,85%, iar indicele BET-Plus, care reflectă evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna un declin de 0,81%.

Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a pierdut 0,73% din valoare, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK a coborât cu 0,59%.

Indicele BET-FI, al SIF-urilor, era pe plus cu 0,57%, iar BET-NG, indicele celor zece companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, consemna o scădere cu 1%.

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În schimb, indicele BET AeRO, care include companii reprezentative de pe piaţa AeRO, s-a depreciat cu 0,56%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor erau înregistrate de Sinteza (+4,98%), Infinity Capital Investments (+2,32%) şi Premier Energy PLC (+2,23%).

Pe de altă parte, în scădere se aflau acţiunile Roca Industry Holdingrock1 (-8,62%), Prebet (-8,31%) şi AAGES (-2,71%).