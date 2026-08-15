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Reacția lui Ciucu după huiduielile primite de Bolojan la Constanța, de Ziua Marinei: "Știa că va fi huiduit"

Reacția lui Ciucu după huiduielile primite de Bolojan la Constanța, de Ziua Marinei: "Știa că va fi huiduit" - Hepta
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 15.08.2026, 14:35 | Modificat la 15.08.2026, 14:35

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a reacționat după ce premierul interimar Ilie Bolojan a fost huiduit la Constanța. Ciucu a spus că Bolojan se aștepta la această reacție, dar a afirmat că Bolojan a ales să participe la manifestările de Ziua Marinei "pentru că cineva trebuia să fie acolo şi să reprezinte statul român". Declarația vine în contextul în care președintele Nicușor Dan a lipsit, pentru al doilea an la rând, de la ceremoniile organizate la Constanța.

"Citesc în presă faptul ca premierul Ilie Bolojan a fost huiduit la Constanţa, unde a fost prezent de Ziua Marinei. Să vă spun ceva: ştia că va fi huiduit după toată campania oribilă dusă în acest an împortiva sa, atacat zilnic ca persoană. Şi ştie şi regia nelipsita de la astfel de evenimente a adversarilor democraţiei. Şi cu toate acestea, conştient de ceea se va întâmpla, s-a dus la Constanţa", a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

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Primarul general explică prezenţa lui Bolojan prin faptul că statul român trebie reprezentat într-un moment important.

"Pentru că cineva trebuia să fie acolo şi să reprezinte statul român. Este un moment important, simbolic. Şi pentru că ştie nu are de ce să-i fie ruşine şi poate privi fiecare român în ochi. Pentru că şi-a asumat o misiune de sacrificiu", a afirmat Ciprian Ciucu.

Redactia Observator
Redactia Observator
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