Curtea Constituțională a transmis sâmbătă că președinta instituției, Simina Tănăsescu, respinge categoric orice speculație potrivit căreia dosarele aflate pe rolul CCR ar fi discutate în afara cadrului legal. Reacția vine după apariția unor informații despre o posibilă întâlnire cu liderul PNL și premierul Ilie Bolojan, în condițiile în care Curtea urmează să analizeze luni sesizările privind legea ANI. Actul normativ conține prevederi care îl vizează și pe liderul USR, Dominic Fritz, primarul Timișoarei, în cazul căruia există o decizie definitivă de incompatibilitate, potrivit News.ro.

Şefa CCR, reacţie după zvonurile că ar fi vorbit cu Bolojan despre cauze aflate pe rol: "Respinge ferm" - Hepta

"Preşedinta Curţii Constituţionale a României, doamna prof. univ. dr. Elena-Simina Tănăsescu, respinge ferm şi categoric orice speculatie privind discutarea cauzelor aflate pe rolul Curtii in afara cadrului strict legal", a transmis CCR sâmbătă.

Presa a relatat despre o întâlnire secretă a liderului PNL premierul Ilie Bolojan, cu Simina Tănăsescu, preşedintele CCR, în biroul preşedintelui Senatului, liberalul Mircea Abrucean. Întâlnirea nu a fost anunţată oficial, iar comunicatul CCR de sâmbătă nu face nicio referire la ea.

Pe fondul informaţiilor privind această întâlnire, au existat speculaţii conform cărora o posibilă temă de discuţie a fost legea integrităţii, care a fost contestată de PNL-USR, dar şi de către preşedinteşe Nicuşor Dan.

Articolul continuă după reclamă

Două prevederi din lege, introduse prin amendamente propuse de PSD şi de AUR, sunt contestate: cea privind aleşii locali cu decizie definitivă de incompatibilitate, situaţie în care se regăseşte Dominic Fritz, şi cea privind declaraţiiile de avere ale partenerelor demnitarilor.

Curtea Constituţională urmează să discute luni sesizările.