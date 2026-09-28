Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat luni, în cadrul unei declaraţii de presă susţinute la Parlament, dacă parteneriatul strategic cu Statele Unite trebuie susținut chiar și în situația în care, potrivit unor evaluări făcute de Romgaz, România ar pierde 300 de milioane de euro pe an, timp de 10 ani, în cazul unor contracte pentru gaze. Grindeanu nu a răspuns la întrebare și a precizat că i-au fost adresate două întrebări.

Întrebarea a fost adresată în contextul în care liderul PSD a fost solicitat să explice ce a discutat cu ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, la întâlnirea pe care cei doi au avut-o la finalul lunii martie, la un restaurant din București.

Reporter: Parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii, domnule Grindeanu, trebuie susținut chiar și în contextul în care, potrivit acestor evaluări făcute de Romgaz, România ar fi pierdut 300 de milioane de euro în fiecare an, în următorii 10 ani?

Grindeanu: Am spus două întrebări.

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Reporter: Vă rog să răspundeți la această întrebare.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a negat luni, 28 septembrie, că ar fi discutat despre încheierea unor contracte pentru gaze în timpul întâlnirii avute cu Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia.

Liderul social-democrat a respins și scenariile care leagă relația cu oficialii americani de căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Grindeanu a lansat, în același context, un nou atac la adresa fostului premier Ilie Bolojan, afirmând că este "regretabil" că România a avut "în aceste luni cel mai anti-american guvern de la Revoluție încoace".

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