Vremea începe să se răcească şi de teamă să nu facă frigul ca altă dată, multe familii se gândesc să-şi monteze o centrală pe gaz. Doar că investiţia e una considerabilă, prețurile au crescut de la an la an, iar acum factura finală poate depăși 20.000 de lei. S-au scumpit atât materialele cât şi manopera.

O centrală termică în condensare pentru un apartament de cel mult 120 de metri pătraţi costă 4.000 de lei, la care se adaugă instalația.

"Pe lângă centrală, aveți nevoie de un set de accesorii fără de care instalația nu funcționează corect: robineți și filtre pentru circuitul de încălzire, dar și filtre pe conducta de apă rece. Ele protejează centrala și îi prelungesc durata de viață.", spune Cosmin Terteci, specialist instalații termice.

"De preferat sunt variantele de robineți care ne oferă posibilitatea de închidere rapidă, partea de filtrare care să se facă mai mult și cu o zonă de curățare, să nu fie nevoie de multe ori să facem mentenanță, să folosim acele echipamente pe care le recomandă producătorul pentru menținerea duratei de viață a centralei.", adaugă Octavian Rădan, senior trainer Academie instalații.

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Specialiştii ne recomandă să folosim ţevi din cupru si calorifere din otel pentru instalatie. Doar ca toata acestea costa din ce in ce mai mult.

Costurile pentru instalarea unei centrale pe gaz au crescut cu 20–30% față de acum doi ani. S-a scumpit manopera, au crescut prețurile materialelor auxiliare, dar și costurile avizelor și autorizațiilor.

"Costul pentru termostat de cameră, unul simplu începe de la 150–200 lei, unul cu comandă de la distanță, smart, poate ajunge la 700 - 800 lei.", adaugă Cosmin Terteci.

Dacă aveți conductă de gaz la poartă sau la uşă, lucrurile sunt relativ simple. Pentru debransarea de la reteaua blocului, este nevoie de acordul asociaiei de proprietari si al vecinior.

"Sigur, trebuie făcut un proiect de gaz, vorbim cu distribuitorul și facem demersurile să ne racordăm la țeava de gaz de pe scară și făcută separat instalația interioară de gaz. În cazul în care nu există țeavă de gaz trasă, lucrurile pot ajunge să dureze mai mult în timp și să coste mai mult.", mai precizează Cosmin Terteci.

Investiția pentru o centrală termică pornește de la aproximativ 7.500 de lei și poate depăși 20.000 de lei.