Reacţia lui Grindeanu, întrebat despre dubla măsură în cazurile Dragoș Anastasiu, Marian Neacșu şi Radu Oprea

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că şeful Secretariatului General al Guvernului, Radu Oprea, are un cazier fiscal la zi curat, iar ceea ce s-a scris în presă în ultima vreme despre el a fost o exagerare.

Grindeanu a fost întrebat dacă nu e dublă măsură faptul că Oprea este menţinut la SGG, deşi a avut un dosar penal în care a fost anchetat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, iar Dragoş Anastasiu a demisionat din funcţia de vicepremier în urma acuzaţiilor că firmele sale au mituit un inspector ANAF.

"Am văzut în presă, azi dimineaţă cred că am văzut aceste lucruri. L-am sunat pe Radu Oprea, mi-a spus că este o exagerare, că are un cazier fiscal la zi curat, că avea calitatea de asociat în acea firmă şi că există o decizie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie favorabilă companiei sale dată ulterior acestor acuze. Sunt lucruri pe care fiecare, într-un final, trebuie să le comunice. Nu sunt lucruri noi. Se ştia de aceste lucruri", a spus Grindeanu la sediul central al PSD, potrivit Agrepres.

Liderul interimar al PSD a mai spus că a văzut decizia Înaltei Curţi legată de acea companie şi nu poate să comentez o astfel de decizie. Grindeanu a fost întrebat, de asemenea, cum vede faptul că au apărut în spaţiul public o serie de analişti care cer demisia de la Guvern a lui Marian Neacşu.

"Am văzut toate aceste lucruri. Ştiţi, sunt lucruri, şi pentru presă, care nu sunt noi. Sunt lucruri despre care se ştie, sunt lucruri despre care s-a discutat şi erau un spaţiu public, cele legate de Marian Neacşu, de exemplu. A existat această reabilitare. Dacă mi-aduc bine aminte, cred că au fost zeci de parlamentari în aceeaşi situaţie şi vă rog să verificaţi urmarea acestei decizii, o decizie a Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, în care se spunea că ai voie să faci lucruri de acest tip. Între timp, justiţia a dat această sentinţă. Nu fug de niciun fel de responsabilitate. Sunt lucruri cunoscute, sunt lucruri care au fost în spaţiul public. Sunt lucruri care au fost şi în guvernele anterioare - Ciucă, Ciolacu 1, 2", a afirmat acesta.

Radu Oprea a fost trimis în judecată în ianuarie 2016, fiind acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani. Înalta Curte de Casație și Justiție a retrimis dosarul la procuror pentru remedierea unor nereguli din rechizitoriu, potrivit defapt.ro. Conform aceleiași surse, Parchetul General a reluat urmărirea penală în 2017, pentru clarificarea acuzațiilor și completarea probelor. Dosarul a fost clasat definitiv în 2018, după ce Radu Oprea a achitat prejudiciul și a primit o amendă administrativă.

Marian Neacșu, fost lider PSD în Ialomița și actual vicepremier, a fost condamnat definitiv în 2016 de Înalta Curte de Casație și Justiție la șase luni de închisoare cu suspendare, pentru conflict de interese, după ce și-a angajat ilegal fiica la biroul său de parlamentar. Ulterior, acesta a fost reabilitat, potrivit G4media.

