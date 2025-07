Vicepremierul Dragoș Anastasiu va susţine o conferinţă de presă azi, la ora 17:00

Conferința de presă va fi transmisă LIVE pe conturile de Facebook și Youtube ale Guvernului și pe canalul unic de distribuție al Palatului Victoria

Judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti au notat în motivare că vicepremierul a mituit-o pe Angela Burlacu din noiembrie 2009 până în 2017. Şpaga nu consta doar în bani, ci şi în vacanţe plătite. În total, în contul firmei controlate de fiul inspectorului ANAF au intrat 170 de mii de euro.

Anastasiu va susține astăzi la ora 17:00 o conferință de presă

Articolul continuă după reclamă

Vicepremierul a reacţionat pe Facebook. Spune că a fost doar martor, nu denunţător, şi nici nu s-a pus problema inculpării sale. "Când, fiind antreprenor, gestionezi mai multe companii care, la rândul lor, sunt conduse de manageri, este imposibil să ai informații la zi și amănunte despre toate operațiunile în derulare. Dar atunci când ai informațiile complete, trebuie să acționezi corect și în spiritul legii. Asta este ceea ce am făcut eu", a scris Dragoş Anastasiu.

Ulterior, sâmbătă, vicepremierul Dragoş Anastasiu a venit cu încă o precizare pe contul de Facebook. Oficialul, care susţine că a avut calitatea de martor, le-a cerut procurorilor DNA să prezinte declaraţia pe care a făcut-o în faţa anchetatorilor.

"În scopul clarificării în spațiul public a calității mele de martor în dosarul privind faptele de corupție ale unor funcționari din ANAF, am trimis astăzi la DNA o solicitare scrisă prin care am cerut o copie a presupusului denunț pe care l-aș fi făcut. Reiterez faptul că eu nu am semnat și depus un denunț, ci am dat declarații cu privire la faptele care au avut loc", a scris Anastasiu.

Explicațiile vicepremierului

În replică, DNA spune că: "Cei doi reprezentanți ai societății SC Touring Eurolines SA s-au prezentat, din proprie inițiativă, fără apărător, la sediul DNA cu un denunț deja redactat pe numele unuia dintre ei. Aceștia au fost audiați în aceeași zi de procurorul de caz, atribuindu-li-se calitatea de martori denunțători".

De ce este atât de important acest aspect juridic care diferenţiază martorul de un martor denunţător?

"Martorul denunţător a fost implicat în dare de mită, a cunoscut, a ştiut, a instigat, iar calitatea de martor este aceea prin care o persoană are anumite cunoştinţe... Dacă se pleacă de la calitatea de martor denunţător, prevederile legale aduc un beneficiu persoanei care denunţă fapte penale, în sensul că aceasta nu va fi acuzată", a explicat avocatul Cătălin Crăciunescu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cum te protejezi de caniculă? Evit deplasările la orele de vârf Mă hidratez Port haine lejere și deschise la culoare Folosesc aerul condiționat sau ventilatorul

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰