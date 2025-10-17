Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat după tragedia din Rahova și a calificat drept "revoltător și inadmisibil" faptul că siguranța cetățenilor este pusă în pericol din cauza neglijenței și a deciziilor iresponsabile. Șeful statului a cerut măsuri urgente și răspunsuri rapide din partea autorităților.

Reacția președintelui Nicușor Dan după tragedia din Rahova: Neglijența și iresponsabilitatea au costat vieți - Profimedia

Mesajul a fost transmis vineri, pe contul oficial de Facebook al preşedintelui Nicuşor Dan.

"Explozia produsă astăzi într-un bloc de pe Calea Rahovei din București este o tragedie cutremurătoare care nu trebuia să se întâmple. Gândurile mele se îndreaptă către cei răniți, către familiile îndoliate și către toți cei care trec acum prin clipe teribile. Este revoltător și inadmisibil ca, în România anului 2025, siguranța cetățenilor să fie pusă în pericol din cauza neglijenței sau a unor decizii iresponsabile", a scris președintele Nicuşor Dan în mesajul său.

Nicușor Dan a cerut măsuri și răspunsuri rapide din partea autorităților

"Cer asumarea responsabilității de către toți cei implicați, indiferent că vorbim despre instituții publice sau firme private. Cei care au știut și nu au acționat, cei care au permis, prin inacțiune sau neglijență, ca acest lanț de greșeli să culmineze cu moarte și distrugere, trebuie să răspundă. Am solicitat instituțiilor responsabile să comunice toate datele relevante pe măsură ce le obțin. Nu putem aștepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare. Cetățenii României așteaptă adevărul și acțiuni concrete", a mai scris Dan.

El a adăugat că datele preliminare indică deja că tragedia putea fi prevenită.

"Tocmai de aceea, nu mai e loc pentru explicații sterile sau pasarea responsabilității. Verificarea instalațiilor de gaze, a centralelor și a echipamentelor nu este un act birocratic. Este o obligație legală și face diferența dintre viață și moarte", a precizat președintele Nicușor Dan.

