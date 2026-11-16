Alegerea unui nou secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei a fost amânată până în 2027, după ce statele membre nu au reușit să ajungă la un consens, potrivit unor surse. Dacian Cioloș, candidat susținut de România și Franța, a criticat dur situația și a avertizat că organizația riscă să-și piardă credibilitatea. Fostul premier consideră că procedurile de alegere trebuie schimbate și cere limitarea mandatelor la conducerea Francofoniei.

Blocaj la alegerile pentru șefia Francofoniei. Alegerile, amânate până în 2027. Reacția lui Dacian Cioloş - Profimedia

Cele 53 de state membre cu drepturi depline ale Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF) nu au reușit să ajungă luni la un acord privind alegerea unui nou secretar general. Printre cei patru candidați se află și fostul premier Dacian Cioloș, susținut de România și Franța. În lipsa unui consens, actuala șefă a organizației, Louise Mushikiwabo, din Rwanda, va rămâne în funcție încă un an, până la organizarea unui summit extraordinar pentru desemnarea succesorului său, potrivit unor surse diplomatice apropiate candidaturii României, care au făcut referire la un anunț oficial al organizatorilor reuniunii din Cambodgia.

Congresul a fost marcat de tensiunile dintre Rwanda și Republica Democrată Congo, două state africane implicate într-un conflict militar. Alegerea viitorului secretar general a fost astfel amânată până la sfârșitul anului 2027, când statele membre cu drepturi depline vor fi chemate din nou să voteze.

În acest context, Rwanda a anunțat că nu va mai propune un candidat pentru un nou mandat, o decizie care ar putea îmbunătăți șansele lui Dacian Cioloș de a prelua conducerea organizației, din care fac parte numeroase state africane, foste colonii franceze.

Articolul continuă după reclamă

Reacția lui Dacian Cioloș

"Este o zi foarte tristă pentru organizația noastră, care riscă să lase urme adânci pe care încă nu le putem anticipa. Sommet-ul a evidențiat neputința de a lua o decizie atunci când interesul general al organizației cerea statelor membre să lase deoparte lucrurile care le separă și să găsească punctele de convergență. Aici nu e vorba de țări, regiuni sau persoane, ci de un efort comun pentru menținerea spiritului de colaborare și a viziunii pentru relansarea încrederii că Francofonia poate face față provocărilor viitorului.

Dacă vrem ca Francofonia să fie relevantă, prioritatea absolută a Francofoniei este să reconstruim încrederea între noi. Nu putem lucra împreună pentru proiectele noastre, dacă nu avem încredere între noi sau respingem un candidat pentru că e dintr-o anumită regiune.

Din păcate, nu am discutat în aceste zile despre viziunea pentru viitorul Francofoniei, ci despre modul în care o țară sau alta judecă profilul geografic al unui candidat și, mai ales, despre cum procedăm în condițiile în care un stat nu acceptă să piardă competiția.

Va trebui să schimbăm anumite proceduri și reguli, dar numai după finalizarea acestui proces electoral. Numărul de mandate pentru secretarul general trebuie limitat la maximum două. Oricine preia funcția de secretar general trebuie să servească comunitatea francofonă în ansamblul ei, nu să o ia ostatică. Procedura de vot trebuie clarificată. Trebuie introdus principiul rotației geografice.

De ani de zile în Francofonie se vorbește despre colaborare, solidaritate, valori comune, democrație. Aceste cuvinte devin doar sloganuri dacă între noi nu există încredere și respect reciproc, precum și dacă nu ne tratăm pe picior de egalitate. Iar cu sloganuri, Francofonia nu-și va împlini niciodată uriașul potențial pe care îl are.

Le mulțumesc public tuturor partenerilor noștri care au susținut viziunea pe care am propus-o, inclusiv Republicii Democratice Congo, precum și tuturor celor care au depus eforturi pentru a sprijini candidatura României", se arată în comunicat.