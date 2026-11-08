Vicepreședintele USR, Radu Miruță, acuză PSD că folosește rețelele sociale pentru a-și promova miniștrii, dar oferă prea puține informații relevante pentru cetățeni. Într-o postare pe Facebook, acesta susține că social-democrații au preluat modelul unei comunicări transparente, fără să vină însă cu idei, decizii sau soluții concrete. "Au copiat comunicarea. Păcat, pentru noi toți, pentru România, că nu pot da copy-paste și la competență", a transmis Miruță.

Radu Miruță ironizează PSD: Au copiat comunicarea. Păcat că nu pot da copy-paste și la competență - Profimedia

Radu Miruță susține că PSD a început să acorde o atenție sporită comunicării pe rețelele sociale, însă consideră că mesajele transmise de social-democrați sunt lipsite de substanță.

"PSD a descoperit rețelele sociale. Foarte bine. Comunicarea e importantă. Doar că, pentru a comunica, trebuie să ai și ceva de spus. Iar aici începe problema", a scris Radu Miruță pe Facebook.

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Radu Miruță acuză PSD că promovează mesaje repetitive și lipsite de conținut

Vicepreședintele USR critică strategia de comunicare a social-democraților și susține că mesajele publicate pe rețelele sociale se concentrează mai degrabă pe laude și reproșuri la adresa celor care au guvernat anterior decât pe informații utile pentru cetățeni.

"PSD comunică forțat: pentru miniştri pe conturile instituțiilor, pe conturile personale, pe conturile de partid. Mult zgomot, puțin conținut. Multă laudă de sine și aceeași placă obosită: "vai, ce au făcut cei dinainte". Pentru cetățeni? Aproape nimic", a transmis Radu Miruță.

Acesta îi acuză pe social-democrați că, în lipsa unor idei proprii, recurg la metoda "copy-paste".

"Iar când ideile lipsesc, apare soluția salvatoare: copy-paste. Nu zic eu de unde, știți dumneavoastră mai bine decât mine. Au copiat forma unei comunicări transparente, dar au uitat partea esențială: conținutul. Informația. Deciziile. Soluțiile. PSD-ul lui Grindeanu a rămas cu ambalajul. Copy-paste la comunicare. Zero idei noi", a adăugat vicepreședintele USR.

Radu Miruță: "PSD-ul lui Grindeanu a rămas cu ambalajul"

În aceeași postare, Radu Miruță își îndreaptă criticile și către modul în care funcționează PSD, despre care afirmă că ar fi ajuns să confunde instituțiile statului cu instrumentele politice ale partidului.

Vicepreședintele USR susține că formațiunea condusă de Sorin Grindeanu este dominată de interese interne și că activitatea de guvernare ar fi folosită pentru reglări de conturi politice.

"Cândva, PSD se considera un partid mare. Astăzi, arată exact ceea ce este: o oaste de stransura, de conjunctură, pe combinații interne de partid, instalată la guvernare, care confundă instituțiile statului cu instrumentele de partid și guvernarea cu reglarea de conturi", a scris Radu Miruță.

La finalul mesajului, vicepreședintele USR revine asupra comparației dintre comunicare și competență, susținând că social-democrații pot copia o strategie de promovare, dar nu și capacitatea de a guverna.

"Au copiat comunicarea. Păcat, pentru noi toți, pentru România, că nu pot da copy-paste și la competență", și-a încheiat Radu Miruță postarea.