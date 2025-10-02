Rogobete: Secţia ATI de la Spitalul "Sfânta Maria" din Iaşi funcţiona cu un aviz emis ilegal

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că verificările realizate de Inspecţia Sanitară de Stat şi de Corpul de Control al ministerului au scos la iveală "deficienţe majore" în aplicarea procedurilor de prevenire a infecţiilor nosocomiale la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi, precum şi nereguli legate de numirea în funcţie a şefei secţiei ATI şi a medicului epidemiolog, iar cele două rapoarte vor fi trimise către Parchetul General, informează News.ro.

Ministrul a subliniat că şi în anul 2024 au fost făcute controale în spital, şi atunci au fost descoperite nereguli, şi niciuna dintre recomandările lăsate nu a fost pusă în aplicare. "Avizul de funcţionare pentru această unitate a fost emis ilegal", a arătat Rogobete.

Alexandru Rogobete a anunţat, joi după-amiază, concluziile controalelor făcute de echipa de la Ministerul Sănătăţii la Spitalul "Sfânta Maria" din Iaşi, după ce şapte copii care au fost internaţi la Terapie intensivă în această unitate sanitară au murit, în ultimele săptămâni, existând suspiciunea că aceştia au fost infectaţi cu o bacterie asociată asistenţei medicale.

"În anul 2024, în cadrul acestui spital a mai existat un raport de control care a lăsat o serie de măsuri pentru revizuirea protocoalelor destinate controlului infecţiilor nosocomiale (...) şi elaborarea unor proceduri specifice pentru screeningul pacienţilor admişi în ATI. La mai bine de un an distanţă, niciuna din măsurile lăsate de Corpul de control în anul 2024 nu a fost îndeplinită", a arătat el.

Materialele pentru ATI, neînscrise contabil

Rogobete a adăugat că spitalul are dezinfectaţi, echipamente, însă din punct de vedere financiar-contabil aceste materiale achiziţionate pentru ATI nu erau înscrise în balanţa financiar-contabilă a spitalului.

"Este un punct important în modul în care administraţia unităţii ţine evidenţa consumului de dezinfectaţi şi materiale", a declarat ministrul.

Controlul a identificat "deficienţe administrative" cu privire la modul în care a fost numită şefa secţiei ATI, "cu încălcarea prevederilor legale" conform cărora medicul şef poate fi cadru universitar.

"Medicul interimar şef al secţiei ATI nu este cadru universitar şi nu s-a putut face dovada despre modul în care a fost numită", a explicat ministrul.

Nici pentru medicul epidemiolog nu au fost prezentate documente care să arate că acesta a susţinut un examen de promovare, a subliniat Alexandru Rogobete.

Potrivit acestuia, Inspecţia Sanitară de Stat a constatat ”deficienţe grave” cu privire la faptul că nu au fost aplicate protocoalele pentru limitarea răspândirii infecţiilor.

Rogobete: "Se intra ca în gară"

"Secţia ATI, spitalul au primit aviz în anul 2025 în urma unei evaluări făcute de DSP Iaşi. Avizul de funcţionare pentru această unitate a fost emis ilegal pentru că nu există în Terapie intensivă chiuvete cu apă caldă, cu apă rece, conform prevederilor legale, pentru spălarea mâinilor personalului medical. (...) de ce nimeni nu s-a sesizat până în momentul acestui control, Parchetul va aduce aceste răspunsuri pentru că, vă anunţ, raportul Corpului de Control şi al Inspecţiei Sanitare de Stat vor fi transmise Parchetului General pentru verificări suplimentare care exced Ministerului Sănătăţii", a anunţat Alexandru Rogobete.

El a subliniat că "în secţia ATI se intră ca în gară", arătând că s-au constatat şi ale ”nerespectări flagrante” ale protocoalelor şi legislaţiei în spitalul de la Iaşi.

