România a ajutat Ucraina cu 1,5 miliarde de euro în patru ani de război. Miza vizitei lui Zelenski

Vizită istorică în România. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan. Cei doi șefi de stat vor discuta despre ajutorul oferit Kievului de țara noastră, după mai bine de patru ani de război, dar și despre proiectele comune în industria de apărare. Cei doi președinți urmează să semneze astăzi trei parteneriate, potrivit surselor Observator.

Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski, aflat la doua vizită în România dupa cea din 2023, a fost primit în jurul orei 13.30 de Nicușor Dan cu o ceremonie militară, la Palatul Cotroceni, pe platoul Marinescu.

Miza vizitei lui Zelenski în România

Cei doi șefi de stat vor discuta despre ajutorul oferit Kievului de țara noastră, după mai bine de patru ani de război, dar și despre proiectele comune în industria de apărare, precum și despre întărirea și intensificarea relațiilor economice dintre cele două țări, în special în domeniul energiei și în ceea ce privește industria de apărare, cu accent pe producția de drone.

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, se va discuta și despre rolul României în procesul de reconstrucție al Ucrainei, dar și despre situația de securitate de pe flancul estic al NATO și din regiunea Mării Negre.

În cei patru ani de război, România a ajutat Ucraina cu un sistem de rachete Patriot și cu cel puţin 23 de pachete de ajutor militar, potrivit Ministerului Apărării de la Kiev. În continuare, România instruiește piloții ucraineni pentru avioanele de luptă F-16 primite de la aliații din NATO.

Potrivit unui raport publicat anul trecut de Consiliul Fiscal, tot ajutorul oferit de România Ucrainei, militar, umanitar și financiar, se ridică la aproximativ 1,5 miliarde de euro.

Trei documente semnate azi de Nicuşor Dan şi Volodimir Zelenski

Cei doi președinți urmează să semneze astăzi trei documente. În primul rând, vorbim despre "Parteneriatul strategic" între cele două state, care acoperă toate domeniile de cooperare, economie, militar, educație și drepturile minorităților. Acesta se negociază din 2023 și a fost blocat multă vreme pentru că ucrainenii nu erau de acord cu condițiile României privind educația și drepturile minorităților, au declarat surse politice pentru Observator.

Un alt document va fi un parteneriat domeniul apărării (industria de apărare, producţia de drone), iar un al treilea este un parteneriat în sectorul energiei. Toate documentele s-au negociat inclusiv până aseară.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Este România o ţară sigură, aşa cum a declarat preşedintele? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰