Cele mai căutate meserii în următorul deceniu nu vor fi în AI. Domeniul care va da lovitura

În timp ce tot mai mulţi angajaţi se tem că AI-ul la va fura joburile, unele meserii par să aibă un viitor sigur. Asistenţii medicali cu experienţă pot sta liniştiţi pentru că Sănătatea va fi unul dintre domeniile cu cea mai mare creştere pe piaţa muncii din SUA în următorul deceniu, scrie CNBC .

Potrivit unui raport publicat joi de Biroul de Statistică a Muncii din SUA şase din 10 meserii cu cea mai mare căutare sunt din domeniul Sănătăţii. Explicația ține de îmbătrânirea populației, dar și de numărul tot mai mare de persoane care se confruntă cu probleme de sănătate mintală sau boli cronice, precum cancerul, afecțiunile cardiace și diabetul, explică Emily Krutsch, șefa departamentului de prognoze privind ocuparea forței de muncă din cadrul BLS.

De altfel, sănătatea a fost și în ultimul an principalul motor al creării de locuri de muncă în economia americană, în timp ce alte sectoare au rămas mult în urmă. În iulie, numărul angajaților din acest domeniu a crescut cu 22.000. Ritmul a fost mai lent decât media ultimelor 12 luni, dar tot peste cel înregistrat în multe alte sectoare.

Numărul posturilor pentru asistenții medicali cu experienţă ar urma să crească cu aproximativ 137.800 între 2025 și 2035.

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IT-ul și AI nu dispar din clasament

Două dintre meseriile aflate în top sunt din domeniul informaticii și al matematicii. Cererea este alimentată de nevoia tot mai mare de servicii IT și de capacitatea de a stoca, administra și analiza cantități uriașe de date, explică Emily Krutsch.

Numărul specialiștilor în știința datelor ar urma să crească cu aproximativ 95.400, iar cel al cercetătorilor în informatică și tehnologia informației, cu circa 8.400.

Energia verde, un alt domeniu cu perspective bune

Ultimele două meserii din clasament sunt legate de energia regenerabilă. Pe măsură ce inteligența artificială se extinde și sunt construite tot mai multe centre de date, crește și nevoia de electricitate.

Astfel, instalatorii de panouri solare și tehnicienii care repară și întrețin turbinele eoliene vor avea parte de o creștere rapidă a cererii. Totuși, numărul efectiv de posturi noi va fi relativ mic: sub 15.000 în total pentru cele două ocupații.