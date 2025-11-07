România testează sistemul anti-dronă Merops. Moşteanu: Urmează să fie integrat în sistemele operaționale

România a început să testeze sistemul american anti-dronă Merops, a anunţat ministrul Apărăii Ionuţ Moşteanu. Decizia vine după o serie de incursiuni în spațiul aerian al NATO, care au evidențiat vulnerabilitățile alianței.

"E în România de ceva vreme, de vreo două săptămâni, îl testăm și urmează să fie integrat în sistemele operaționale și în planurile operaționale. Am anunțat și săptămâna trecută, miercuri, când s-a vorbit despre retragerea americanilor, că avem acest sistem. Iată că relația cu americanii funcționează, e foarte în regulă. Chiar dânșii ne-au dat acest sistem foarte bun, testat cu succes în Ucraina. Urmează să mai lucrăm împreună cu dânșii pentru a-l conecta, ca să spun așa, la celelalte sisteme ale noastre și al băga în planurile operaționale", a declarat Moşteanu la Digi24.

Sistemul american anti-dronă Merops folosește inteligența artificială pentru a identifica și intercepta dronele, chiar și atunci când comunicațiile prin satelit sau electronice sunt blocate. Este mult mai ieftin decât metodele tradiționale de interceptare, cum ar fi ridicarea în aer a avioanelor F-35 pentru a doborî dronele.

Potrivit Associated Press, Merops va fi folosit și de Danemarca, iar scopul este de a fortifica frontiera de est a NATO, de la Norvegia până în Turcia, pentru a descuraja orice încălcare a spațiului aerian de către armata rusă.

Nevoia acestui sistem a devenit evidentă după ce aproximativ 20 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei la începutul lunii septembrie, iar o dronă kamikaze a intrat și în România. De asemenea, aeroporturi din Copenhaga, Munchen, Berlin și Bruxelles au fost închise temporar din cauza prezenței dronelor.

