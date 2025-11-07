Antena Meniu Search
România testează sistemul anti-dronă Merops. Moşteanu: Urmează să fie integrat în sistemele operaționale

România a început să testeze sistemul american anti-dronă Merops, a anunţat ministrul Apărăii Ionuţ Moşteanu. Decizia vine după o serie de incursiuni în spațiul aerian al NATO, care au evidențiat vulnerabilitățile alianței.

de Redactia Observator

la 07.11.2025 , 12:07
"E în România de ceva vreme, de vreo două săptămâni, îl testăm și urmează să fie integrat în sistemele operaționale și în planurile operaționale. Am anunțat și săptămâna trecută, miercuri, când s-a vorbit despre retragerea americanilor, că avem acest sistem. Iată că relația cu americanii funcționează, e foarte în regulă. Chiar dânșii ne-au dat acest sistem foarte bun, testat cu succes în Ucraina. Urmează să mai lucrăm împreună cu dânșii pentru a-l conecta, ca să spun așa, la celelalte sisteme ale noastre și al băga în planurile operaționale", a declarat Moşteanu la Digi24

Sistemul american anti-dronă Merops folosește inteligența artificială pentru a identifica și intercepta dronele, chiar și atunci când comunicațiile prin satelit sau electronice sunt blocate. Este mult mai ieftin decât metodele tradiționale de interceptare, cum ar fi ridicarea în aer a avioanelor F-35 pentru a doborî dronele.

Potrivit Associated Press, Merops va fi folosit și de Danemarca, iar scopul este de a fortifica frontiera de est a NATO, de la Norvegia până în Turcia, pentru a descuraja orice încălcare a spațiului aerian de către armata rusă.

Articolul continuă după reclamă

Nevoia acestui sistem a devenit evidentă după ce aproximativ 20 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei la începutul lunii septembrie, iar o dronă kamikaze a intrat și în România. De asemenea, aeroporturi din Copenhaga, Munchen, Berlin și Bruxelles au fost închise temporar din cauza prezenței dronelor.

