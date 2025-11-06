Arma cu care România se apără de dronele rusești. Merops a fost testat cu succes în Ucraina

NATO desfășoară în România și Polonia un sistem nou pentru apărarea împotriva dronelor. Sistemul Merops (Multispectral Extended Range Optical Sight), produs de americani, poate identifica rapid dronele care intră în spaţiul aerian şi le contracarează eficient. Practic este o platformă montată pe o camionetă care include radar și senzori optici, antene pentru detectarea semnalelor radio, o consolă de control și drone interceptoare trimise să urmărească și să neutralizeze dronele ostile.

Polonia și România desfășoară un nou sistem de arme pentru a se apăra de dronele rusești, după o serie de incursiuni în spațiul aerian al NATO, care au scos la iveală vulnerabilitățile alianței și au pus Europa în alertă, relatează Associated Press. Sistemul Merops poate identifica dronele greu de detectat de radarele tradiționale și le poate contracara la un cost redus.

Ce este Merops, arma cu care ne apărăm de dronele rusești

Sistemul american Merops este suficient de mic pentru a încăpea în lada unei camionete, poate identifica dronele și le poate intercepta, folosind inteligența artificială pentru a naviga chiar și atunci când comunicațiile prin satelit și cele electronice sunt blocate. Pe lângă Polonia și România, Merops va fi folosit și de Danemarca, au declarat oficiali militari NATO pentru AP.

Obiectivul este acela ca frontiera de est a alianței să fie atât de bine fortificată încât armata rusă să fie descurajată să încalce spațiul din Norvegia, în nord, până în Turcia, în sud, au spus oficialii citați de AP/

Decizia vine după ce aproximativ 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei la începutul lunii septembrie. Atunci avioane militare care costă milioane de dolari au fost ridicate pentru a intercepta drone care costă doar zeci de mii de dolari.

După acest incident, o dronă rusească kamikaze a intrat și în spațiul aerian al României, iar aeroporturile din Copenhaga, Munchen, Berlin și Bruxelles au fost închidese după ce au fost semnalate prezențe de drone de mici dimensiuni. Au fost văzute și în apropierea unor baze militare din Belgia și Danemarca.

Deși nu s-a stabilit în toate cazurile o legătură directă cu Rusia, nevoia de a întări apărarea era evidentă. O bătălie prelungită cu drone, sau un conflict la scară largă precum cel din Ucraina, ar epuiza bugetele occidentale și stocurile limitate de rachete, punctează AP.

"Acest sistem ne oferă o detecție foarte precisă. Poate ținti și doborî dronele la un cost redus. Este mult mai ieftin decât să ridici un F-35 în aer pentru a le doborî cu o rachetă", explicat colonelul Mark McLellan, șef adjunct de operațiuni la NATO Allied Land Command.

De ce este eficient sistemul Merops, trimis de NATO în Polonia și România

Dronele zboară jos și lent, ceea ce le face greu de identificat pe radarele calibrate pentru rachete rapide. Pot fi ușor de confundat cu păsări sau avioane. Sistemul Merops, spun oficialii NATO, ajută la acoperirea acestor puncte slabe.

Merops "folosește practic drone împotriva dronelor", a explicat McLellan. Fie trimit o dronă pentru a ataca drona inamică, fie furnizează coordonate forțelor terestre sau aeriene pentru doborâre. Sistemul oferă comandanților timp să evalueze amenințarea și să decidă dacă doboară sau nu ținta, a completat generalul de brigadă Thomas Lowin.

Sistemul poate proteja atât infrastructura critică (de exemplu, aeroporturi), cât și unitățile militare aflate în mișcare pe câmpul de luptă. NATO a început deja desfășurarea primelor sisteme în Polonia și România, iar Danemarca a decis să achiziționeze tehnologia. Potrivit AP, fostul CEO Google, Eric Schmidt, a investit în acest sistem.

Dezvoltarea sistemelor europene anti-dronă accelerată de incursiunile rusești

Incursiunile rusești au accelerat dezvoltarea sistemelor europene anti-dronă. Pe lângă Merops, statele UE lucrează la un "zid anti-drone" la frontiera estică a blocului, iar armata SUA în Europa dorește o linie de descurajare pe Flancul Estic, un sistem stratificat de senzori și interceptare.

Generalul Chris Donahue, comandantul Armatei SUA în Europa și Africa și șef al Comandamentului Terestru al NATO, a declarat în luna iulie că dorește crearea unei rețele de senzori și a unui sistem de comandă și control care să funcționeze cu aproape orice tip de echipament disponibil. Astfel, sistemele vor putea fi înlocuite ușor, pe măsură ce apar tehnologii noi sau unele devin depășite.

Rusia are serviciu militar obligatoriu și o armată mare, ceea ce înseamnă că are mai multe trupe care pot fi mobilizate rapid la granițele NATO. De aceea, alianța trebuie să își dezvolte apărări care să compenseze acest avantaj numeric, prin tehnologie, a explicat Donahue. Merops este primul pas în construirea acestor sisteme defensive, a spus generalul Lowin. Procesul este estimat să dureze între doi și cinci ani.

A fost ales sistemul Merops pentru că a fost testat cu succes pe frontul din Ucraina, un adevărat laborator de test al tehnologiei cu drone de război. "Dacă ceva nu funcționează acolo, probabil nu merită cumpărat", a spus generalul Thomas Lowin.

Dronele evoluează rapid, iar fiecare nou tip necesită un răspuns diferit. Problema este să identifici amenințarea și aproape imediat să găsești o modalitate de a o neutraliza, a explicat generalul de brigadă Zacarias Hernandez, de la comandamentul terestru NATO. Pentru asta sunt necesare cicluri de producție foarte rapide, de la dezvoltare la utilizare pe câmpul de luptă în doar câteva săptămâni.

Între timp, Rusia produce în masă drone de atac, cu camere avansate, motoare cu reacție și sisteme anti-bruiaj. Dar și Moscova a fost nevoită să se adapteze, lucru recunoscut chiar de președintele Vladimir Putin la începutul lui octombrie.

În timp ce vorbea despre eșecurile militare din primele faze ale războiului din Ucraina, Putin a admis că "existau domenii în care pur și simplu nu aveam cunoștințe", dar susține că acum Rusia este capabilă să pună în aplicare tehnologii mai avansate "în doar câteva zile". Practic este un joc tehnologic continuu de-a "șoarecele și pisica" între Ucraina, NATO și Rusia. "Vedem ce face Rusia în Ucraina. Trebuie să fim pregătiți pentru asta", a spus Hernandez.

