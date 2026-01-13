Apărarea şi Internele lucrează, în aceste zile, la un proiect de lege care va creşte vârsta de pensionare pentru militari şi poliţişti. Proiectul va ajunge săptămâna viitoare pe masa Guvernului, iar sindicatele din Armată si Politie ameninţă deja cu proteste si anuntă un val de pensionări. Pensiile militare ne costă acum aproape 3 miliarde de euro anual, iar peste 100 de chestori si generali din MAI si MApN au pensii de peste 4.000 euro pe lună.

Premierul le-a cerut miniştrilor să taie 10% din cheltuielile de personal. Ministerul Apărării şi ministerul de Interne nu pot reduce salariile sau numărul de angajaţi cât timp Armata Rusă este încă în Ucraina, de aceea fac alte calcule. "Cam cât trebuie să crești vârsta de pensionare ca să reduci cheltuielile cu 10%? Poate nu până la 65. Poate până la 60. Poate până la 55, dar azi e 48", a declarat Radu Miruţă, ministrul Apărării.

"Domnul Bolojan se comportă ca un fel de bătăuş în curtea şcolii"

Aproape 3 miliarde euro pe an. Atât ne costă pensiile încasate de militari, poliţişti şi foştii ofiţeri din serviciile secrete. Armata plăteşte, de pildă, 87.000 de pensii, iar bugetul depăşeşte 1 miliard euro pe an. Pensia medie în Armată este de 5.300 lei, iar cei mai multi dintre pensionari, aproape jumătate, câştigă între 3.000 şi 5.000 lei. Există însă peste 20.000 ofiţeri cu pensii între 5.000 şi 10.000 lei. Iar 87 de generali încasează peste 20.000 lei pe lună. De cealaltă parte, MAI plăteşte 90.000 pensii pentru fostii politisti si jandarmi. Iar bugetul este de 1,5 miliarde de euro. 40% dintre pensionari câştigă între 5.000 şi 7.000 lei pe lună, iar o treime au pensii mai mici, între 3.000 si 5.000 de lei. În fine, există 39 de chestori cu pensii mai mari de 20.000 de lei.

"Să grăbeşti ieşirea la pensionare a cel puţin 15.000 de poliţişti şi jandarmi, la care mai adaugi cel puţin 8.000 militari din MApN, Servicii şi sistemul Penitenciar, să îţi plece acum 23.000 - 24.000 de oameni care au în spate cel puţin 25 ani de vechime. Este sinucidere curată din punctul de vedere al capacităţii României de a-şi asigura apărarea, ordinea publică şi securitatea naţională", a declarat Vasile Zelca, preşedintele SNPPC. Şeful Statului a anunţat încă de anul trecut creşterea vârstei de pensionare în sistemul militar, după modelul magistraţilor. "Cei care îndeplinesc condiţiile de pensionare în momentul noii legi, acă aleg să rămână în sistem, vor beneficia de condiţiile de la momentul acesta şi nu de la momentul viitor, în care se vor pensiona", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

Sindicaliştii din Armată şi Poliţie ameninţă cu proteste. "Domnul Bolojan ar trebui să aştepte decizia CCR legată de pensiile magistraţilor în primul rând. Nu este corect sî joace aşa. Ştiţi cum se comportă? Cu tot respectul pentru dânsul... Ca un fel de bătăuş în curtea şcolii. Măi, bat şi eu pe cine pot. Dacă nu pot să îi bat pe magistraţi, îi bat pe poliţişti şi pe militari", a declarat Vasile Zelca, preşedintele SNPPC. Legea în vigoare prevede că militarii se pensionează la 60 de ani. Pensia pentru limita de vârstă se acordă după 25 de ani de vechime, dintre care cel putin 15 în serviciu militar. În plus, potrivit calendarului actual, vârsta standard de pensionare va creşte gradual până la 65 ani în 2035.

