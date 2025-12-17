Rusia susţine că NATO pregăteşte războiul contra Moscovei: "Marş forţat pentru o confruntare în 2030"

Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a estimat miercuri că există "toate condiţiile" ca războiul în Ucraina să continue şi anul viitor, din cauza poziţiei Kievului şi a aliaţilor săi europeni, război pentru finanţarea căruia Rusia a cheltuit anul acesta 5,1% din PIB. De asemenea, Belousov susţine că Europa şi forţele NATO se pregătesc pentru un război direct cu Rusia în 2030.

"Forţele NATO au început pregătirile în marş forţat pentru o confruntare cu Rusia în anii 2030. Această politică generează condiţiile reale pentru continuarea acţiunilor militare în anul următor, în 2026", a spus ministrul Belousov la o reuniune cu comandamentul armatei ruse, la care a participat şi preşedintele Vladimir Putin.

Misiunea trasată armatei ruse pentru 2026

Prin urmare, a continuat ministrul rus, "este necesar să continuăm să ne impunem voinţa în faţa inamicului, să acţionăm proactiv şi să ne perfecţionăm constant metodele de război (...), să continuăm să distrugem apărarea Forţelor Armate ale Ucrainei, anihilându-i unităţile militare".

Articolul continuă după reclamă

"Misiunea principală pentru anul următor constă în conservarea şi creşterea ritmului ofensivei", a indicat Andrei Belousov, susţinând că "este inevitabil colapsul armatei ucrainene" în faţa înaintării trupelor ruse, chiar dacă această înaintare a fost până în prezent foarte lentă, iar "în cele din urmă chiar şi sponsorii occidentali ai Kievului au înţeles clar acest lucru".

El a mai susţinut că, pe parcursul anului care se încheie, unităţile ruse "au redus la o treime potenţialul militar al Forţelor Armate ucrainene" şi "Kievul şi-a pierdut capacitatea de a-şi completa pierderile de efective prin mobilizarea forţată a cetăţenilor săi". Preşedintele Vladimir Putin a susţinut că Rusia îşi va atinge în cele din urmă obiectivele în Ucraina, iar dacă nu o va putea face prin mijloace diplomatice va reuşi prin mijloace militare să-şi extindă "zona tampon de securitate", dar a asigurat din nou că nu are nicio intenţie agresivă faţă de alte ţări europene.

Putin: "Ameninţarea Rusiei la adresa ţărilor europene, o minciună şi o prostie"

Cetăţenii europeni sunt îndoctrinaţi cu frica unui război cu Rusia, iar această "isterie" este creată de liderii europeni, a remarcat Putin. "Am spus-o de mai multe ori: este o minciună, o prostie, o prostie absolută ideea unei ameninţări a Rusiei la adresa ţărilor europene. Dar este cultivată în mod deliberat", a adăugat liderul de la Kremlin.

Putin le-a reproşat anterior susţinătorilor europeni ai Ucrainei că formulează dinadins cereri inacceptabile pentru Rusia astfel încât să o poată acuza pe aceasta că nu vrea să încheie pacea, cereri precum trimiterea de trupe în Ucraina, plata unor "reparaţii" de război de către Rusia sau respingerea oricăror concesii teritoriale, plus actualele încercări ale UE de a finanţa din activele ruseşti îngheţate în urma sancţiunilor un împrumut destinat Ucrainei.

Rusia a alocat anul acesta apărării un buget de 7,3% din PIB, din care 5,1% din PIB sunt fonduri folosite pentru finanţarea războiului din Ucraina, procente asemănătoare fiind preconizate şi pentru bugetul anului viitor, a precizat ministrul rus al apărării la aceeaşi reuniune.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aveţi dificultăţi la plata facturilor la curent şi gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰