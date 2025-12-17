Negocierile de la Palatul Victoria s-au încheiat. Surse politice au declarat, pentru Observator, care sunt subiectele pentru care coaliţia a ajuns la consens.

UPDATE: În urma negocierilor de miercuri seară, coaliţia a ajuns la un acord în privința următoarelor aspecte:

⁠închiderea Pachetului de reformă a administrației prin decizia de reducere cu 10% a cheltuielilor la nivelul administrației centrale fără a afecta nivelul salariilor de bază. Pentru administrația locală a fost menținută decizia anterioară a Coaliției. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) urmează să definitiveze actul normativ în vedere angajării răspunderii Guvernului.

reducerea cu 10% a sumei forfetare încasate de senatori și deputați;

reducerea cu 10% a nivelului subvențiilor încasate de partidele politice;

reducerea la 0,5% a impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027

creșterea salariului minim la 4325 de lei începând cu 1 iulie 2026 * măsurile de stimulare a economiei vor fi detaliate înainte de adoptarea bugetului pentru 2026 urmând să fie incluse în proiecția bugetară de anul viitor.

Ştire iniţială: Liderii coaliţiei de guvernare discută de mai bine de două ore la Palatul Victoria şi ar trebui să ia o decizie în ceea ce priveşte majorarea salariului minim. Premierul Ilie Bolojan a anunţat astăzi că există două variante pe masa Guvernului. Una dintre variante presupune majorarea salariului minim pe economie de la 4.050 de lei brut, în prezent, la 4.350 de lei brut. Însă, această măsură ar fi corelată cu eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, plătit în prezent de companiile care au cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro. Practic, dacă Guvernul ar decide să majoreze salariul minim pe economie cu 300 de lei, aşa cum au cerut sindicatele, în negocierile cu Guvernul, atunci, de anul viitor, de la 1 ianuarie 2026, s-ar elimina impozitul minim pe cifra de afaceri. Însă, există şi o altă variantă pe masa Guvernului: salariul minim să fie îngheţat la valoarea actuală, cea de 4.050 de lei brut. În acest caz, premierul Ilie Bolojan a anunţat că se ia în calcul înjumătăţirea acestui impozit, mă refer la impozitul minim pe cifra de afaceri, de la 1%, în prezent, la 0,5% de anul viitor şi eliminarea acestuia integral din 2027. Inclusiv ministrul Muncii şi liderii PSD au insistat pe majorarea salariului minim, asta după ce premierul şi ministrul Finanţelor anunţaseră că Guvernul ar prefera varianta în care salariul minim pe economie să fie îngheţat. Este posibil să se ajungă la un acord. Sorin Grindeanu spunea în această după-amiază, în Parlament, că ar fi de acord cu variana propusă de Guvern, ca salariul minim să crească cu 300 de lei, cu eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri. Spunea, însă, liderul PSD, că nu ar fi de acord cu eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri plătit de cei din sectorul bancar şi că se poate discuta concret pentru eliminarea acestui impozit în cazul companiilor care au cifre de afaceri de 50 de milioane de euro.

