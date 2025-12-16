Coaliţia de guvernare stă pe un butoi cu pulbere înainte de Crăciun. PSD a făcut front comun cu AUR împotriva ministrului USR Diana Buzoianu. Sorin Grindeanu ameninţă din nou cu ieşirea de la guvernare dacă premierul Ilie Bolojan nu va ţine cont de propunerile PSD în privinţa bugetului şi a majorării salariului minim. Liderii Coaliţiei se vor întâlni mâine şi vor relua negocierile pentru tăierile de cheltuieli din administraţia centrală.

PSD a încălcat Protocolul semnat la formarea Coaliţiei în momentul în care social democraţii au votat, în Senat, moţiunea depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Acordul politic prevede că partidele din Coalitie nu vor vota moţiunile depuse împotriva propriilor miniştri. Chiar şi aşa, PSD şi-a asumat votul alături de partidele suveraniste.

"Nu cred că e util ca un partid să voteze o moţiune împotriva unui membru din coaliţia din care face parte. E foarte greu să explic unui strain că avem patru partide care formează o coaliţie, toate se atacă între ele şi niciunul nu spune nimic de Opoziţie. Pentru mine e foarte greu de înteles", a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

"A fost un vot împotriva managementului catastrofal al doamnei ministru. Faptul că sutem parte într-o Coaliţie nu ne face să fim nişte copii puşi într-un colţ", a spus Sorin Grindeanu, preşedintele PSD.

În ciuda votului de blam primit în Senat, Diana Buzoianu a anunţat că nu va demisiona din funcţia de ministru al Mediului.

"Cred că PSD trebuie să îşi clarifice poziţia în această guvernare. Nu poate să facă şi opoziţie şi guvernare în acelaşi timp. Sorin Grindeanu cred că trebuie să dea nişte explicaţii de ce a semnat un Protocol de Coaliţie unde ne-am asumat cu toţii că nu vom vota astfel de moţiuni şi de ce PSD a votat cot la cot cu AUR această moţiune", a spus Dominic Fritz, preşedintele USR.

"Nu se rupe Coaliţia, staţi liniştiţi. Coaliţia merge mai departe. Nu există niciun risc de rupere", a dat asigurări Kelemen Hunor, preşedintele UDMR.

Chiar şi aşa, PSD ameninţă cu ieşirea de la guvernare. Social-democraţii vor lua decizia la finalul lunii ianuarie, după ce vor consulta toate organizaţiile judeţene.

"Cum se va construi Bugetul, se ţine cont sau nu de cererea noastră de a se mări salariul minim, decizii privind componenta Guvernului, toate aceste lucruri vor conta", a mai spus Sorin Grindeanu.

"Asta e o glumă din partea PSD, o glumă cu ruperea Coaliţiei. Asta aud de când s-a înfiinţat. De a doua zi ei au spus că rup Coaliţia", a declarat deputatul PNL Adrian Cozma.

De cealaltă parte, liberalii sunt măcinaţi de conflicte interne. Ilie Bolojan ar vrea ca PNL să fuzioneze cu REPER şi Forţa Dreptei. În acest caz, Ludovic Orban ar fi reprimit în partid pe o funcţie în conducere. Doar că mulţi dintre liderii PNL ar vrea să blocheze revenirea lui Orban la vârful partidului.

