Schimbare de tactică. AUR nu va depune moţiune după asumarea răspunderii Guvernului pe pensiile magistraţilor

Ne aşteaptă o nouă zi agitată în Parlament. Guvernul îşi va asuma azi răspunderea pentru reforma pensiilor speciale încasate de magistraţi. Este, de fapt, a doua încercare a Executivului de a trece această lege, după ce primul proiect a picat la Curtea Constituţională.

Premierul Ilie Bolojan își va asuma, într-adevăr, răspunderea în fața plenului reunit al Parlamentului pentru reforma pensiilor speciale încasate de magistrați. Este a doua tentativă a Guvernului de a trece această lege, după ce primul proiect a fost respins de Curtea Constituțională pe motiv că, la acea vreme, nu avea vizul Consiliului Superior al Magistraturii.

Proiectul inițial nu diferă foarte mult de proiectul pe care premierul își va asuma astăzi răspunderea în fața Parlamentului. Proiectul de azi prevede că pensiile magistrațiilor ar urma să fie reduse la 70% din venitul net încasat în ultima lună de activitate, iar premierul Ilie Bolojan spunea că, după adoptarea acestei reforme, pensia media magistrațiilor, care este în prezent de peste 5000 de euro în fiecare lună, ar urma să scadă undeva la 3500-3200 de euro după aplicarea acestei reforme.

În același timp, vârsta de pensionare a magistrațiilor va crește și ea treptat într-o perioadă de tranziție de 15 ani, ceea ce înseamnă că magistrații din România ar urma să se pensioneze la 65 de ani, adică pragul din sistemul public de pensii aplicat fiecărui român, undeva în anul 2040.

În plus, va crește și vechimea necesară pentru pensionare de la 25 de ani în prezent la 35 de ani după aplicarea acestei reforme. Așadar, premierul Ilie Bolojan va veni, după amiază, în fața Camerelor reunite din Parlament pentru această procedură specială de angajare a răspunderii Guvernului, o procedură care ocolește, practic, dezbaterea parlamentară, însă care va permite opoziției, ca în termen de 3 zile de la asumarea răspunderii Guvernului pe acest proiect de lege, să depună o moțiune de cenzură. O moțiune de cenzură care, dacă ar fi adoptată, asta ar duce, evident, la căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Surse: AUR nu va depune moţiune după asumarea răspunderii Guvernului

Însă, potrivit surselor Observator, AUR nu va depune moţiune de cenzură după asumarea răspunderii Guvernului pe pensiile magistraţilor. Nu va depune nici sesizare la CCR. Membrii partidului vor depune, în schimb, o moţiune de cenzură separată, fără legătură cu procedura asumării. Vor strânge semnături în perioada următoare de la celelalte partide din Opoziţie: POT şi grupul PACE.

Așadar, în cele din urmă, după ce proiectul va ajunge pe masa judecătorilor CCR, abia atunci vom ști dacă acest proiect va trece sau nu, pentru că, ne amintim, inițial CCR a invocat motive legate de forma proiectului, de lipsa avizului CSM.

Acum există avizul CSM, există și avizul Consiliului Legislativ, ambele avize consultative, dar negative, însă e posibil ca judecătorii Curții Constituționale, atunci când vor primi o sesizare, să intre pe fondul acestei legi și, abia atunci, să știm clar dacă legea este constituțională sau nu și dacă ea va ajunge pe masa președintelui Nicușor Dan pentru a fi promulgată.

