Deputatul AUR Eduard Koler susține că lipsa de coordonare dintre autorități și întârzierea lucrărilor de dragare a Dunării au contribuit la situația care a dus la oprirea reactorului 2 de la Cernavodă, potrivit Agerpres.

Un deputat AUR crede că o măsură simplă ar fi putut evita închiderea reactorului 2 de la Cernavodă - Facebook/ Eduard Koler

Deputatul AUR explică faptul că dragarea constantă a fluviului ar fi trebuit realizată de ani de zile şi avertizează că lucrările contractate în prezent sunt insuficiente atât pentru rezolvarea problemelor existente, cât şi pentru valorificarea Dunării ca principală cale navigabilă a României.

"Dezastrul care a dus la închiderea reactorului 2 de la Cernavodă putea fi evitat foarte uşor. Doar că noi nu avem conducere în ţara asta, nu avem un prim-ministru care să pună cap la cap informaţia de la Ministerul Mediului, de la Ministerul Transporturilor şi să fie capabil să ia o decizie astfel încât Dunărea să poată să fie folosită la adevăratea ei capacitate. Uitaţi-vă în spatele meu câtă Dunăre avem.

La Drobeta Turnul Severin este Dunăre suficientă şi de la Gura Văii înspre Belgrad este şi mai multă. Doar că, vedeţi, ea trebuie dragată. Şi asta era prima măsură care trebuia luată. Şi nu de acum, de acum 5 ani de zile. Trebuia să dragăm Dunărea în mod constant ca să o facem şi noi navigabilă măcar 340 de zile pe an.

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În momentul de faţă există o firmă care lucrează şi lucrează foarte bine pentru dragare. Dar firma respectivă a primit comanda, când credeţi, în 1 august. Deci de pe 10 iulie pe 1 august n-au făcut nimic. Au stat şi au găsit ei soluţii, să arunce stânci în aer, să scufunde barje. Acea firmă scoate 15.000 de metri cubi şi are contract pentru 100.000 de metri cubi de dragat. Dar, oameni buni, noi avem nevoie de 4-500.000 minim în zona respectivă şi problema era rezolvată. Şi ei de-abia în 3 august s-au apucat de treabă şi asta cu foarte mari eforturi, pentru că nu le-au dat comandă cei de la FDJ.

Cine este ministrul Transportului în momentul de faţă, ştiţi? Cine este prim-ministru, ştiţi? Cine este ministrul Mediului, ştiţi? E, oamenii ăştia, trebuiau să fie puşi cap la cap şi să lucreze şi să dea comandă începând din iulie. De fapt, trebuia de acum 5 ani, dar măcar în iulie, în 10 iulie, aveau termen şi aveau timp o lună de zile, de când au primit informare de la Apele Române, până când au început să lucreze, să facă lucrul ăsta.

Nici acum nu înţeleg că ceea ce fac ei cu 100 de mii este aproape nimic. 100.000 de metri cubi este aproape nimic. Acolo trebuie dragaţi 400.000-500.000, trebuie lărgită gura Dunării vechi pentru ca să se schimbe curenţii. Altfel, nu faceţi decât ceea ce s-a făcut până în momentul de faţă. Aruncaţi o stâncă în aer cu efect zero şi scufundaţi barje cu efect zero.

Astea sunt soluţii empirice. Soluţia corectă pentru România este dragarea Dunării. Dunărea trebuie dragată non-stop. Pentru că este cea mai mare cale navigabilă din România, cea mai ecologică, dacă vreţi, cea mai sigură şi cea mai rapidă.

Gândiţi-vă câte sute de tiruri ar putea fi şi trebuie scoase de pe şosele şi puse pe barje şi transportate pe Dunăre. Suntem un stat în disoluţie. Nimeni nu se mai ocupă de absolut nimic", a declarat Eduard Koler, deputat AUR.