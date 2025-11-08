Senatorul POT, care a minţit în CV că are studii superioare deşi avea doar 10 clase, a fost prins, din nou, la volan fără permis.

Paul Pintea nu a oprit la semnalul poliţiştilor şi a fugit. A început o urmărire în trafic, cu agenţii pe urmele lui.

"Este a treia oară când Paul Ciprian Pintea este prins conducând fără permis de conducere. Asta s-a întâmplat vineri spre sâmbătă seară, când poliţiştii rutieri din oraşul Zalău i-au făcut semn să oprească, însă senatorul şi-a continuat drumul şi a ignorat agenţii. Nu a reuşit să fugă prea mult, pentru că la scurt timp a fost oprit de poliţiştii care l-au amendat şi i-au întocmit un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis. Acesta a fost condamnat, în vară, la un an şi cinci luni de închisoare cu suspendare, după ce magistraţii de la Instanţa Supremă i-au contopit pedepsele din două dosare pe care le avea pentru conducerea unui vehicul fără permis. Având în vedere că este considerat recidivist, acesta riscă o pedeapsă cu până la trei ani de închisoare. Ciprian Pintea a devenit cunoscut în urma alegerilor parlamentare de anul trecut, după ce şi-a scris în CV, când s-a înscris pe listele Partidului Oamenilor Tineri faptul că ar fi absolvit studiile unei academii, care era de fapt un site de matrimoniale."

Ce spun poliţiştii

La data de 7 noiembrie a.c., în jurul orei 23.57, polițiștii Serviciului Rutier Sălaj, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au observat, în municipiul Zalău, un autoturism condus de un bărbat, iar la semnalul regulamentar de oprire, conducătorul auto nu s-a conformat și și-a continuat deplasarea, motiv pentru care s-a procedat la urmărirea acestuia în trafic. Autoturismul a fost oprit la scurt timp.

La volanul autoturismului a fost identificat un bărbat de 37 de ani, din municipiul Zalău, iar în urma verificărilor efectuate polițiștii au constatat faptul că acesta avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice având dreptul de a conduce suspendat, urmând ca dosarul să fie înaintat unității de parchet competente, respectiv Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin raportare la calitatea conducătorului auto (senator în Parlamentul României).

Totodată, bărbatul a fost sancționat contravențional, conform prevederilor art. 31 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, pentru nerespectarea semnalului regulamentar de oprire efectuat de polițiștii rutieri.

