Pe cine dă vina Primăria Capitalei pentru "invazia" gropilor: Au aruncat în neştire cu mii de tone de sare

Șoferii din Capitală fac slalom pentru a evita craterele și riscă pene la fiecare drum, pentru că nu există bulevard fără gropi. Primăria Municipiului București a emis şi un răspuns cu privire la problema gropilor formate pe străzile oraşului şi susține că operatorii de salubritate au aruncat cu "mii și mii de tone de sare", care au erodat asfaltul "și așa cu probleme".

Pe cine dă vina Primăria Capitalei pentru problema gropilor: Au aruncat în neştire cu mii de tone de sare - Facebook/Primăria Municipiului Bucureşti

Așa cum a fost relatat și într-un reportaj Observator cu doar câteva zile în urmă, în București șoferii abia au așteptat topirea zăpezii ca măcar să vadă gropile în care dau cu mașina. Asta pentru că să le evite este aproape imposibil. Indiferent de sector, craterele căscate parcă peste noapte în asfalt nu au iertat nici străzi, nici artere.

Primăria Municipiului București a oferit și câteva explicații cu privire la situația gropilor din Capitală. Instituția dă vina pe operatorii de salubritate cu care primăriile de sector au încheiat contracte pentru deszăpezire, care ar fi aruncat "cu mii și mii de tone de sare. În neștire!". Această metodă ar fi erodat asfaltul.

Mai departe, Primăria susține că, din cauza subfinanțării, ani la rând nu s-au putut face investiții serioase, ci "doar cârpeli". Multe gropi s-au format în jurul gurilor de canal sau pe traseele rețelelor de utilități - acolo unde firmele edilitare sunt obligate să intervină.

Doar 880 de străzi din 5.340 sunt administrate de PMB

Primăria Capitalei mai susține că doar 880 de străzi sunt administrate de instituție, în timp ce restul de "4.460 aparțin primăriilor de sector și sunt obligate să intervină ca să le asfalteze/repare".

"Primăria Sectorului 2 a dat către ASB două milioane de lei, ca să intervină și să repare pe străzile pe care le administrăm. Pe lângă cele 5,35 milioane lei pe care le cheltuie, tot din bugetul propriu, ca să le astupe pe cele pe care le are în administrare. Asta înseamnă să lucrezi în echipă #PentruBucurești!" se mai arată în postarea Primăriei Municipiului București.

Autoritățile subliniază că Administrația Străzilor (ASB) a demarat, încă de la începutul anului, un amplu program de reparații pe străzile administrate.

"Doar luni, marți și în prima parte a zilei de astăzi a plombat 100 de gropi. Ba chiar, a decopertat și a intervenit pe anumite suprafețe cu probleme semnificative", mai notează PMB.

