Linia 5 va fi pusă în funcțiune în următoarele una-două săptămâni, chiar dacă lucrările nu sunt complet finalizate. Anunțul a fost făcut de primarul general al Capitalei, în cadrul unei conferințe de presă.

Când se va redeschide Linia 5 de tramvai din Capitală. Anunțul făcut de Ciprian Ciucu

Edilul a explicat că intenția inițială era ca linia să fie deschisă doar după montarea copertinelor și după recepția completă a lucrărilor. Întârzierea livrării acestora a schimbat însă planul, iar în contextul presiunii publice s-a decis punerea în circulație a traseului înainte de finalizarea tuturor detaliilor.

Ciucu susține că măsura a fost luată pentru ca locuitorii să poată folosi cât mai rapid linia, urmând ca restul intervențiilor să fie realizate ulterior.

Linia 5 de tramvai este una dintre liniile importante din nordul Bucureștiului, făcând legătura între zona centrală și cartierele din nordul Capitalei. Traseul asigură conexiuni cu alte linii de tramvai, autobuz și metrou, fiind utilizat zilnic de mii de călători.

Lucrările au cunoscut întârzieri, iar redeschiderea completă a traseului a fost amânată de mai multe ori. În ultimii ani, linia a fost închisă pentru lucrări de modernizare a infrastructurii. Proiectul a vizat refacerea căii de rulare, modernizarea rețelei de contact și amenajarea stațiilor, pentru a permite circulația în condiții mai sigure și mai rapide.

