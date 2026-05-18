Senatul a adoptat un proiect AUR care obligă ONG-urile să raporteze toate sursele de finanțare

Senatul a adoptat luni o inițiativă legislativă propusă de AUR care obligă ONG-urile să declare anual toate sursele de finanțare și veniturile, măsură susținută de inițiatori ca un demers de "transparență", dar criticată dur de USR, care o consideră o formă de intimidare a societății civile. Proiectul, adoptat cu majoritate de voturi, merge acum la Camera Deputaților, care este for decizional.

"Proiectul AUR privind transparentizarea surselor de finanţare ale ONG-urilor a fost adoptat de Senat cu majoritate de voturi, marcând un prim pas important pentru creşterea transparenţei în activitatea organizaţiilor non-profit. Iniţiativa legislativă prevede obligativitatea declarării anuale a tuturor surselor de finanţare şi a veniturilor încasate de asociaţii, fundaţii şi federaţii", arată AUR într-un comunicat, potrivit News.ro.

Deputatul AUR Ionelia Priescu a susţinut în plenul Senatului necesitatea unei transparenţe totale în ceea ce priveşte finanţarea ONG-urilor, afirmând că proiectul legislativ propus de AUR urmăreşte ca toate asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile să publice anual sursele de finanţare şi sumele primite, astfel încât cetăţenii să poată verifica modul în care sunt finanţate organizaţiile care influenţează spaţiul public.

"Transparenţa este un principiu pe care se bazează întreaga funcţionare a construcţiei europene, construcţie din care facem şi noi parte. Vin astăzi în faţa dumneavoastră, în plenul Senatului, pentru a vă solicita susţinerea pentru o propunere legislativă prin care solicităm ca asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile să depună în fiecare an o declaraţie cu tot ce înseamnă sursele de finanţare şi sumele primite. Nimic mai simplu, corect şi european. Din păcate, au apărut voci în spaţiul public care au contestat proiectul AUR. Sunt tocmai acele voci pe care le-am identificat la proteste, în care au afişat steagul european. Şi tocmai acum vin să conteste o solicitare a Uniunii Europene. Pentru că, da, dragi colegi, Uniunea Europeană a tras un semnal de alarmă. Explicit, transparenţa finanţării ONG-urilor este insuficientă. Raportul european la care facem referire identifică un risc concret atunci când este vorba de granturile de finanţare alocate de Uniunea Europeană, care, în absenţa unei raportări corespunzătoare, pot finanţa activităţi de lobby, dar şi influenţare politică, în loc să servească binelui comun. Sunt cuvintele Europei, stimaţi colegi senatori. Da, ONG-urile depun în fiecare an o declaraţie la ANAF, însă aceste declaraţii rămân în sertarele ANAF şi nu ajung la cetăţeni. Transparenţa veritabilă de care este nevoie în România este atunci când cetăţeanul poate să deschidă o pagină pe internet şi poate să vadă dacă şi cum este finanţat un ONG care influenţează comunitatea. Prin proiectul AUR, practic, orice cetăţean poate deveni avertizor public, avertizor de integritate. Un cetăţean activ care poate semnala autorităţilor atunci când observă nereguli. Cei care astăzi veţi vota pentru, vă mulţumesc încă de pe acum. Cei care veţi vota împotrivă trebuie să ştiţi că va trebui să explicaţi cetăţenilor de ce principiile europene sunt susţinute de dumneavoastră doar atunci când acestea validează propriul narativ şi de ce le respingeţi atunci când acestea cer muncă, consecvenţă şi responsabilitate", a declarat deputatul AUR, Ionelia Priescu.

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu a declarat că proiectul privind transparenţa finanţării ONG-urilor este necesar pentru ca românii să afle cine susţine acţiunile în instanţă care au blocat sau întârziat proiecte energetice importante pentru România, precum hidrocentralele şi exploatările de lignit.

"Chiar nu vreţi să aflaţi cine finanţează procesele împotriva hidrocentralei Răstoliţa? Cine finanţează procesele împotriva hidrocentralelor de pe Jiu? Şi cine a finanţat procesul pentru oprirea carierei de la Roşia, cea mai mare carieră de lignit din Uniunea Europeană? Chiar nu vrem să aflăm cine? Haideţi să vedem cine finanţează asemenea procese, cine are interes să nu avem hidrocentrale în România, cine are interes să oprim carierele de lignit din România. Despre asta este proiectul acesta", a declarat senatorul AUR, Petrişor Peiu.

USR: Atac la adresa societății civile

"Toţi senatorii USR au votat împotriva iniţiativei legislative AUR de completare a OG nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, care obliga ONG-urile să întocmească o listă care să evidenţieze toate veniturile şi sursele de finanţare ale acestora, indiferent de provenienţa lor, cu precizarea tuturor elementelor de identificare ale persoanelor fizice şi juridice, sub ameninţarea desfiinţării lor dacă nu depun listele la termen", anunţă USR într-un comunicat oficial.

USR spune că "este scandalos că, la 8 ani distanţă după ce Liviu Dragnea cerea acelaşi lucru, PSD a putut vota chiar şi în comisii, alături de AUR, măsuri împotriva societăţii civile".

USR consideră acţiunea PSD-AUR drept un act iliberal, după modele similare din ţări precum Rusia, Belarus, Georgia sau Ungaria lui Viktor Orban. Luând cuvântul în cadrul dezbaterilor din Plenul Senatului, senatoarea USR Simona Spătaru, vicepreşedinta Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului, a susţinut că, tocmai pentru că luptă pentru asigurarea transparenţei, USR nu va vota o asemenea măsură.

"Sancţiunea nu este o amendă. Este suspendarea automată a activităţii şi apoi dizolvarea de drept. Fără judecător. Fără proces echitabil. Fără niciun fel de proporţionalitate. Aceasta nu este transparenţă, aceasta este o execuţie prin dictat administrativ. ONG-urile din România au salvat vieţi în spitale, au făcut educaţie şi au gestionat crize umanitare exact acolo unde statul a eşuat. Care e răspunsul acestei majorităţi AUR-PSD? Să le trateze ca pe nişte entităţi suspecte. Transparenţa este doar paravanul, în timp ce intimidarea este adevăratul scop", a declarat Simona Spătaru.

"Am ascultat din nou aceeaşi teorie convenabilă: că ONG-urile sunt de vină pentru toate blocajele din România. Pentru baraje, pentru infrastructură, pentru problemele de mediu, pentru incapacitatea statului de a-şi face treaba. E fals şi în aceeasi măsură e periculos. România nu a fost blocată de societatea civilă. România a fost blocată ani de zile de incompetenţă administrativă, de studii făcute prost, de autorizaţii întârziate, de corupţie şi de lipsa respectării legii chiar de către stat. E foarte comod să găseşti un duşman de serviciu: ONG-urile. Această iniţiativă nu este despre transparenţă, aici vorbim despre stigmatizare şi intimidare. Noi am votat împotriva acestei iniţiative pentru că România are nevoie de libertate de asociere, de pluralism şi de o societate civilă care să poată funcţiona fără frică şi fără etichete politice", a subliniat liderul senatorilor USR, Sorin Şipoş.

USR menţionează că nu e întâmplător fapul că toate instituţiile de specialitate au respins categoric iniţiativa: Consiliul Legislativ a dat aviz negativ; Consiliul Economic şi Social a dat aviz nefavorabil; Comisia pentru drepturile omului a emis un aviz negativ.

Nicu Tatu Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰