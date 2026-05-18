Doi militari, răniți grav după o explozie într-un poligon de muniție din Botoșani. Distrugeau cartuşe

Doi militari au fost răniți luni, în urma unei explozii urmate de incendiu produse într-un poligon aparținând Depozitului 33 Materiale Tehnice din compunerea Forțelor Terestre, situat la marginea municipiului Botoșani. MApN a transmis că în momentul exploziei cele două victime distrugeau mai multe cartușe de semnalizare de 26 mm.

Doi militari, răniți grav după o explozie într-un poligon de muniție din Botoșani

Potrivit unor surse medicale, cei doi au suferit arsuri grave pe suprafețe întinse ale corpului și au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență din Botoșani, după ce au primit primele îngrijiri medicale la fața locului.

Ministerul Apărării Naționale a transmis că incidentul s-a produs în timpul unor activități de casare a muniției.

"Luni, 18 mai, la ora 13.30, a avut loc un incendiu într-un poligon de distrugere a muniției, aparținând Depozitului 33 Materiale Tehnice din compunerea Forțelor Terestre, în urma căruia doi militari au suferit arsuri. La fața locului s-au deplasat echipaje aparținând Detașamentului de Pompieri Botoșani, respectiv trei autospeciale de stingere, două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă SMURD și o ambulanță SAJ. Militarii au primit primele îngrijiri medicale la fața locului și au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență din Botoșani. Explozia, urmată de un incendiu, s-a produs pe timpul unor activități de casare a muniției (cartușe de semnalizare de 26 mm). Comandantul unității a dispus cercetarea circumstanțelor producerii incidentului. Pe măsura clarificării situației vom reveni cu informații", a transmis MApN.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani a precizat că incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați, iar pentru intervenție a fost solicitat și echipajul CBRN al ISU Suceava.

"Pompierii botoșăneni au fost solicitați să intervină într-un poligon de distrugere a muniției de la marginea municipiului Botoșani, unde a avut loc o explozie urmată de incendiu. La fața locului s-au deplasat echipaje aparținând Detașamentului de Pompieri Botoșani, respectiv trei autospeciale de stingere, două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă SMURD și o ambulanță SAJ. Aceștia au constatat faptul că incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați. Din primele informații, două persoane au fost rănite. În sprijin, a fost solicitat și echipajele CBRN al ISU Suceava. Cele două persoane rănite au fost transportate la spital. Incendiul este localizat. Se intervine pentru stingerea acestuia", au transmis reprezentanții ISU Botoșani.

Cele două victime au 36, respectiv 38 de ani, şi arsuri de 50% şi 80%. Cel mai probabil aceştia vor fi trimişi în Belgia, la Bruxelles, la un spital de arşi şi vor pleca cu o aeronavă de pe aeroportul din Suceava.

Potrivit presei locale, ar fi existat şi o a treia victimă, dar aceasta a refuzat transportul la spital.

