Doi militari, răniți grav după o explozie într-un poligon de muniție din Botoșani. Distrugeau cartuşe

Doi militari au fost răniți luni, în urma unei explozii urmate de incendiu produse într-un poligon aparținând Depozitului 33 Materiale Tehnice din compunerea Forțelor Terestre, situat la marginea municipiului Botoșani. MApN a transmis că în momentul exploziei cele două victime distrugeau mai multe cartușe de semnalizare de 26 mm.

de Nicu Tatu

la 18.05.2026 , 15:49
Doi militari, răniți grav după o explozie într-un poligon de muniție din Botoșani Doi militari, răniți grav după o explozie într-un poligon de muniție din Botoșani
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Potrivit unor surse medicale, cei doi au suferit arsuri grave pe suprafețe întinse ale corpului și au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență din Botoșani, după ce au primit primele îngrijiri medicale la fața locului.

Ministerul Apărării Naționale a transmis că incidentul s-a produs în timpul unor activități de casare a muniției.

"Luni, 18 mai, la ora 13.30, a avut loc un incendiu într-un poligon de distrugere a muniției, aparținând Depozitului 33 Materiale Tehnice din compunerea Forțelor Terestre, în urma căruia doi militari au suferit arsuri. La fața locului s-au deplasat echipaje aparținând Detașamentului de Pompieri Botoșani, respectiv trei autospeciale de stingere, două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă SMURD și o ambulanță SAJ. Militarii au primit primele îngrijiri medicale la fața locului și au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență din Botoșani. Explozia, urmată de un incendiu, s-a produs pe timpul unor activități de casare a muniției (cartușe de semnalizare de 26 mm). Comandantul unității a dispus cercetarea circumstanțelor producerii incidentului. Pe măsura clarificării situației vom reveni cu informații", a transmis MApN.

Articolul continuă după reclamă

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani a precizat că incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați, iar pentru intervenție a fost solicitat și echipajul CBRN al ISU Suceava.

"Pompierii botoșăneni au fost solicitați să intervină într-un poligon de distrugere a muniției de la marginea municipiului Botoșani, unde a avut loc o explozie urmată de incendiu. La fața locului s-au deplasat echipaje aparținând Detașamentului de Pompieri Botoșani, respectiv trei autospeciale de stingere, două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă SMURD și o ambulanță SAJ. Aceștia au constatat faptul că incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați. Din primele informații, două persoane au fost rănite. În sprijin, a fost solicitat și echipajele CBRN al ISU Suceava. Cele două persoane rănite au fost transportate la spital. Incendiul este localizat. Se intervine pentru stingerea acestuia", au transmis reprezentanții ISU Botoșani.

Cele două victime au 36, respectiv 38 de ani, şi arsuri de 50% şi 80%. Cel mai probabil aceştia vor fi trimişi în Belgia, la Bruxelles, la un spital de arşi şi vor pleca cu o aeronavă de pe aeroportul din Suceava.

Potrivit presei locale, ar fi existat şi o a treia victimă, dar aceasta a refuzat transportul la spital.

Nicu Tatu Like
explozie poligon botosani
Înapoi la Homepage
Marele anunţ făcut de Lia Olguţa Vasilescu
Marele anunţ făcut de Lia Olguţa Vasilescu
Piesa câștigătoare a Bulgariei de la Eurovision 2026, compusă de un român! Cine este Cristian Tarcea
Piesa câștigătoare a Bulgariei de la Eurovision 2026, compusă de un român! Cine este Cristian Tarcea
Cum a trăit Gigi Becali succesul Universității Craiova? „Si-a dat seama că e departe de ei”
Cum a trăit Gigi Becali succesul Universității Craiova? „Si-a dat seama că e departe de ei”
Diana Șoșoacă a făcut circ la consultările de la Cotroceni: „Este că-mi stă bine aici? Luați loc aici, doamna premier”
Diana Șoșoacă a făcut circ la consultările de la Cotroceni: „Este că-mi stă bine aici? Luați loc aici, doamna premier”
Tânărul care și-a pus capăt zilelor live, pe TikTok, a fost înmormântat. Sute de persoane au participat la slujbă
Tânărul care și-a pus capăt zilelor live, pe TikTok, a fost înmormântat. Sute de persoane au participat la slujbă
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că vom avea un premier desemnat până la sfârşitul săptămânii?
Observator » Evenimente » Doi militari, răniți grav după o explozie într-un poligon de muniție din Botoșani. Distrugeau cartuşe
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.