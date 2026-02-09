Alegere greu de făcut pentru ţara noastră săptămâna aceasta. Nicuşor Dan trebuie să decidă dacă va participa la prima şedinţă a Consiliului de Pace al lui Donald Trump, de la Washington. Mai mulţi aliaţi europeni au refuzat deja să meargă, însă Nicuşor Dan nu vrea să supere partenerul strategic de peste Ocean. Scopul şi mandatul organizaţiei nu sunt clare, iar mai mulţi europarlamentari i-au cerut şefului statului să refuze invitaţia, chiar cu riscul de a-l enerva pe Trump.

Într-o postare pe contul său de Facebook, Nicuşor Dan a anunţat că România a fost invitată la prima reuniune a Consiliului de Pace şi că vor urma consultări directe cu Washingtonul.

"Decizia privind participarea României (...) va fi luată în urma discuțiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii față de țări ca România, care nu sunt membre în acest moment ale Consiliului, dar își doresc să adere, în condițiile revizuirii Cartei", a scris Nicuşor Dan.

"Este, de altfel, şi singurul răspuns legal şi constituţional pe care preşedintele putea să îl dea. Nu este o invitaţie la o conferinţă, nu este o invitaţie la o simplă întâlnire ci este o invitaţie de a participa la un organism internaţional", a declarat Iuliu Winkler, europarlamentar.

În ianuarie, ţara noastră a primit invitaţia de a se alătura Consiliul pentru pace a lui Donald Trump, mai întâi gratuit, apoi, dacă vrem să devenim membri permanenţi, contra unei taxe de un miliard de dolari.

"Evident că dorim să ne asociem unui demers condus de partenerul nostru strategic, problema este de drept internațional. Cum facem să avem o Cartă care să nu fie în contradicție cu tratatele internaționale la care România este parte", a declarat Nicuşor Dan în urmă cu două săptămâni.

Invitaţia pentru Consiliul de Pace şi, implicit, participarea la prima reuniune care va avea loc la Washington sunt în analiză la Cotroceni. Drept urmare, potrivit surselor Observator, şi luni la Cotroceni a fost o întâlnire de lucru - Administratia prezidenţială, pe de o parte, şi juriştii de la Ministerul Afacerilor Externe. Aşadar e probabil ca până la finalul acestei săptămâni Cotroceni să iasă cu o poziţie oficială, cu o decizie luată deja. Însă nu este exclus ca la Consiliul informal de joi, care va avea loc lângă Bruxelles, să fie o discuţie şi între liderii europeni vizavi de acest subiect.

Dintre ţările Uniunii Europene, doar Bulgaria şi Ungaria au aderat până acum la Consiliul de Pace al lui Donald Trump. În schimb, Franţa, Italia şi Croaţia au respins deja invitaţia. Iar Polonia a amânat un răspuns, la fel ca ţara noastră.

"Trebuie să vedem şi care este abordarea partenerilor europeni pentru că România are segmente pe care interacţionează cu Uniunea Europeană şi are segmente pe care interacţionează cu Statele Unite", a spus şi Radu Miruţă, ministrul Apărării.

"Nu cred că ar fi o pierdere strategică pentru România. Noi avem o relaţie foarte clară şi foarte serioasă cu Statele Unite, relaţii instituţionale. Preşedinţii vin şi trec, instituţiile rămân", a declarat şi Vasile Dîncu, europarlamentar.

"Arată ca un demers unipersonal al preşedintelui Trump. Arată mai degrabă ca un club individual, un club exclusivist, decât ca un organism internaţional", a spus Dan Barna, europarlamentar.

Analiştii cred că diplomaţia de la Bucureşti ar face bine să afle şi ce ar putea primi România în schimbul participării.

"Dacă este doar un rol decorativ, ar trebui să ne ferim de o zonă în care doar să legitimăm cu prezenţa noastră anumite decizii. Dar dacă putem să avem un rol procedural cred că ar trebui să fim acolo", susţine analistul politic Bogdan Ivănel.

Consiliul de Pace a fost anunţat iniţial ca o organizaţie de supervizare a reconstrucţiei în Fâşia Gaza. Ulterior, preşedintele american a spus că forul se va ocupa cu rezolvarea conflictelor globale.

