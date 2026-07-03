Siegfried Mureşan: "Noi un guvern cu PSD-ul nu mai facem. Drumurile sunt separate"

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan a reiterat că PNL nu va mai face un guvern alături de PSD, subliniind că drumurile liberalilor şi ale socialiştilor sunt separate. "Orice speculaţie are la bază reîntoarcerea Partidului Naţional Liberal alături de PSD în coaliţie nu are nicio bază", a adăugat el.

"Cu siguranţă nu va exista un guvern PNL-PSD-UDMR, deoarece Partidul Naţional Liberal a discutat, a decis de mai multe ori, noi un guvern cu PSD-ul nu mai facem. Am pierdut încrederea în ei. Am văzut cum nu au fost funcţionali în vechiul guvern. Am văzut cum din interiorul Guvernului s-au opus multor decizii care fuseseră agreate în program, agreate şi incluse în programul de guvernare şi erau parte a protocolului de coaliţie. Ca atare, noi un nou guvern cu PSD-ul nu vom mai face. Din acest moment, drumurile Partidului Naţional Liberal şi ale socialiştilor sunt separate, deci orice speculaţie are la bază reîntoarcerea Partidului Naţional Liberal alături de PSD în coaliţie nu are nicio bază", a declarat Siegfried Mureşan, vineri seară, la Digi 24.

El a explicat ce înseamnă un "guvern de armistiţiu". "Guvernul de armistiţiu înseamnă următorul lucru: să ne aşezăm la masă şi să discutăm despre priorităţile ţării, să încercăm să ajungem la un numitor comun. Acord politic, dar guvern minoritar. Un acord, o înţelegere, un angajament", a detaliat europarlamentarul PNL. El a adăugat că până în prezent nu sunt îndeplinite condiţiile pentru a-i da voturile preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, deoarece "nu şi-a asumat într-un mod serios, credibil, împreună cu Partidul Social Democrat, urgenţele ţării".