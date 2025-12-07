Antena Meniu Search
Simion, după ce a aflat rezultatele exit poll-urilor: "Au fost folosite pentru a ridica sau coborî candidaţi"

Sondajul realizat de CURS-Avangarde arată că pe primul loc este Ciprian Ciucu, cu 32,7%, urmat de Daniel Băluţă, cu 26,3%. Pe locul al treilea este Anca Alexandrescu, cu 20,2%, urmată de Cătălin Drulă, cu 12,8%.

de Redactia Observator

la 07.12.2025 , 21:18
George Simion, liderul partidului AUR, se declară oarecum mulţumit de rezultatul obţinut de Anca Alexandrescu, candidatul independent susţinut însă de partidul său. Alexandrescu s-a clasat pe locul 3 în topul preferinţelor bucureştenilor, iar Simion lasă de înţeles că rezultatul este mulţumitor ţinând că n-au fost investite prea multe resurse în această campanie.

"Am văzut multe forme de manipulare. Sondajele și exit poll-urile au fost folosite pentru a ridica sau coborî un candidat. Noi menținem mișcarea suveranistă. Vom face analiza acestei campanii. Anunț guvernarea că trebuia să facă ceva de foarte mult timp, ceva pentru democrație. Au anulat alegeri, nu au revenit la două tururi la primărie. Vom vota pentru aceste proiecte. Am avut resurse puține în campanie. Ni s-a spus că Bucureşti nu este favorabil electoral pentru AUR, cred că un prim obiectiv a fost bifat, suntem parte a societății bucureștene", a declarat George Simion, preşedintele AUR.

Comentarii


