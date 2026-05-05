Nicuşor Dan, prima reacţie după ce guvernul Bolojan a picat. Preşedintele, declaraţii de presă la ora 18:00

Guvernul Bolojan a picat după ce moţiunea PSD-AUR a fost adoptată cu 281 de voturi "pentru", 4 "împotriva" şi 3 anulate.

de Redactia Observator

la 05.05.2026 , 15:42
În acest context, preşedintele Nicuşor Dan va susţine o conferinţă de presă de la Palatul Cotroceni, cu începere de la ora 18:00. Preşedintele va face doar o declaraţie despre situaţia politică din România, fără a lua întrebări din partea jurnaliştilor.

Nicuşor Dan nu acceptă un premier propus de AUR

După ce moţiunea a trecut, au apărut voci din PNL care au susţinut că nu e exclusă total o revenire la guvernare alături de PSD. Cătălin Predoiu a fost unul dintre liderii PNL care au anunţat acest scenariu, însă Dan Motreanu, secretarul general al PNL spune că aşa ceva rămâne imposibil. "PSD și AUR au dărâmat Guvernul Bolojan și au majoritate parlamentară. Nu mai pot juca teatru politic. Au datoria să își asume guvernarea, să vină cu o propunere de premier și un program clar", a fost mesajul postat pe Facebook de Motreanu.

Pe de altă parte, Nicuşor Dan a declarat în repetate rânduri că nu va accepta un premier propus de AUR sau de o alianţă din care face parte AUR. George Simion l-a numit pe Călin Georgescu printre posibilele propuneri de premier, dar Nicuşor Dan a fost o asemenea variantă e exclusă.

Redactia Observator

