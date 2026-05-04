George Simion, despre scenariul în care Călin Georgescu ar putea fi propus ca premier: "Poate fi un nume"

George Simion, liderul AUR, este convins că moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan va trece, iar România va avea un nou premier.

AUR, iniţiatorul moţiunii de cenzură alături de PSD, nu are nicio emoţie la votul de marţi, 5 mai. George Simion e sigur că guvernul Bolojan a fost ţinut de PSD, iar o dată ce social-democraţii şi-au retras sprijinul, actuala guvernare a rămas fără orice sprijin.

"Mă bazez pe aritmetica politică, pe democrație. PSD-ul, în urma votului din 1 decembrie 2024, este primul partid în preferințele românilor care au mers atunci la vot. Noi suntem partidul numărul doi. Și asta ne oferă o șansă de 99% prin reprezentarea parlamentară că această moțiune va trece. Până acum, guvernul Bolojan stătea în funcție pentru că era susținut de PSD. În toate măsurile nefaste pentru români, în general cetățenii vulnerabili, PSD-ul a fost acolo și l-a susținut pe Ilie Bolojan. Ce s-a întâmplat între ei, nu știu. Nu e problema mea. Însă nu putem să oferim acestei guvernări o majoritate, atâta timp cât, timp de 10 luni, am fost critici și am depus mai multe moțiuni de cenzură. Singurul lucru care s-a schimbat este faptul că PSD-ul nu mai susține această guvernare, așa-zis proeuropeană", a declarat George Simion, preşedintele AUR, pentru EuropaFM.

Întrebat despre varianta Călin Georgescu premier, George Simion a spus că nu exclude acest scenariu. "Orice nume pe care l-am enunțat anterior poate fi un nume. Păi, am spus că da (n.red. dacă Georgescu este un nume luat în considerare de AUR pentru propunerea de premier)", a declarat George Simion. Liderul AUR a mai declarat, despre Sorin Grindeanu: "Cred că e președintele PSD. Încă". Invitat să spună cum adică "încă", a răspuns că "PSD a avut mai mulți președinți, iar după dumnealui va veni alt președinte". "Trebuie să-l întrebați pe Nicușor Dan dacă PSD-ul este un partid corupt sau nu, pentru că până acum și Nicușor Dan, și dumneavoastră, publicul care îl susține și ar susține rămânerea lui Ilie Bolojan ca premier, îl considerați pe PSD un partid proeuropean, decent, cu care se poate guverna", a mai adăugat liderul AUR.

Președintele Nicușor Dan a afirmat, luni, că este "exclus" un scenariu în care Călin Georgescu să fie premier dacă moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan va fi adoptată de Parlament.

Într-o conferință de presă susținută la finalul Summitului Comunității Politice Europene, desfășurat la Erevan, șeful statului a fost întrebat dacă, în cazul în care moțiunea de cenzură va fi adoptată, iar AUR va merge la consultările de la Palatul Cotroceni cu propunere de premier în persoana lui Călin Georgescu, vede posibilă o variantă de prim-ministru de uniune națională, cu premier Călin Georgescu. "Acest scenariu este exclus. El e bun de titlu de ziar, dar e exclus", a punctat președintele.

