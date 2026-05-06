Demiterea Guvernului Bolojan a aruncat scena politică într-o nouă perioadă de incertitudine. După adoptarea moţiunii de cenzură PSD-AUR, tensiunile din interiorul PNL au ieșit la suprafață în ședința convocată ulterior. Senatorul USR Cristian Ghinea susţine că "am asistat la un puci nereușit" în rândurile liberalilor. În acest context tensionat, în care Nicuşor Dan a invitat din nou partidele la consultări informale la Cotroceni, Ghinea spune că USR nu se teme de alegeri anticipate și ia în calcul varianta opoziției, în lipsa unui program clar de reforme. Totodată, senatorul USR îi reproșează preşedintelui că nu s-a implicat în menținerea coaliției, acuzându-l că a fost absent după formarea acesteia și că intervenția sa ar fi venit prea târziu.

Cristian Ghinea, secretarul Biroului Permanent al Senatului, a declarat că, după demiterea Guvernului Bolojan şi ruperea Coaliţie, USR a decis în unanimitate că va rămâne în tabăra PNL şi îl va susţine în continuare pe premierul Bolojan. Singura variantă în care ar reveni la masa negocierilor cu PSD ar fi un Guvern condus tot de liderul liberalilor şi revenirea la programul actual de guvernare.

Cu ce poziţie mergeţi la Palatul Cotroceni? Mai sunteţi dispuşi să faceţi Guvern cu PSD? "Poziția noastră e la fel de clară ca și până acum. Comitetul politic a decis în unanimitate că vom colabora cu PNL în continuare, că trebuie să fim solidari cu premierul Bolojan și că refuzăm să negociem cu PSD în acest moment. Singura modalitate de a negocia cu PSD ar fi să fie tot premierul Bolojan, să ne întoarcem la programul de guvernare, să vedem ce se poate face, dacă vrem să refacem această coaliție așa-zis proeuropeană. Dar este foarte greu în contextul a ce s-a întâmplat ieri".

Întrebat dacă USR ia în calcul trecerea în opoziție, senatorul a declarat că e singura concluzie logică în actualul context politic cu "acest PSD turbat pe o parte și pe cai mari după moțiune". "Concluzia logică asta este. Fără un program de reforme foarte clare nu avem ce să facem la guvernare și, cu acest PSD turbat pe o parte și pe cai mari după moțiune, nu văd cum am putea să facem reforme la guvernare. Iar o participare a USR la o coaliție și un guvern nereformist ar fi o sinucidere politică. Eu prefer să mergem în opoziție decât să ne sinucidem politic la guvernare".

Articolul continuă după reclamă

Ce îi reproşează preşedintelui Nicuşor Dan

Secretarul Biroului Permanent al Senatului îi reproşează preşedintelui Nicuşor Dan că "a fost nașul politic al acestei coaliții, iar după ce a nășit-o a devenit complet dezinteresat de funcționarea ei".

"Este mult prea târziu să intervină, ar fi trebuit să o facă mai devreme, pentru că problemele nu au început de azi, de ieri, ci au fost luni de zile în care PSD nu a vrut să îndeplinim programul de guvernare. Vedeți situația cu listarea companiilor de stat, care apare în programul de guvernare, eu am negociat-o.

După ce a nășit coaliția, Nicușor Dan a fost complet absent. Asta este un reproș pe care i l-aș aduce. Acum ar trebui să refacem coaliția cu Bolojan premier și același program de guvernare sau să mai schimbăm ceva la el. Așa, să facem o coaliție și să o numim proeuropeană, nu facem decât să îi învățăm pe români că Europa înseamnă că PSD este lăsat să fure, că PSD este lăsat să blocheze orice fel de reformă, că PSD este lăsat să facă ce vrea.

Și asta nu face decât să compromită ideea de Europa în România. Analiza lui Nicușor Dan că facem parte dintr-o coaliție proeuropeană este falsă. PSD nu este un partid proeuropean... Să facem o obsesie din a reface coaliția cu PSD, cum propune Nicușor Dan, este o idee foarte proastă", spune Ghinea.

Ghinea: Ieri am asistat la un puci nereușit în PNL

Întrebat dacă PNL ar veni cu varianta unui alt premier, de exemplu Cătălin Predoiu, şi refacerea coaliţiei, Ghinea acuză că "Predoiu este cel mai uselist dintre miniștrii actuali ai PNL și a participat la toate mizeriile făcute de Ciolacu și de Ciucă". De asemenea, după căderea Guvernului Bolojan după adoptarea moţiunii PSD-AUR, senatorul USR vorbeşte despre un puci eşuat în rândurile liberalilor.

"Ieri am asistat la un puci nereușit în PNL. Imediat după moțiunea de cenzură, domnul Predoiu a sărit imediat în presă să se învârtă pe sine însuşi ca premier. În mod coordonat, mai mulți lideri din PNL, susținuți de Thuma sau coordonați de el, au ieșit pe Facebook și, într-o oră practic, i-ați văzut pe toți.

În ședința PNL a provocat stupoare, nervi și a avut efect taman contrar: s-au solidarizat în spatele lui Bolojan. Mi-au spus asta mai mulți oameni din PNL cu care am vorbit astăzi. Adică a fost un puci coordonat cu Predoiu, care a eșuat.

Eu, personal, mi-aș tăia mâna decât să votez un premier Predoiu. Predoiu este cel mai uselist dintre miniștrii actuali ai PNL și a participat la toate mizeriile făcute de Ciolacu și de Ciucă: aruncarea în aer a bugetului și legile justiției", conchide Cristian Ghinea.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Renunţaţi la întâlnirile romantice din cauza costurilor prea mari? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰