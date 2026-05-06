Nicuşor Dan i-a chemat pe liderii partidelor pro-europene la consultări informale la Cotroceni - surse

Preşedintele Nicuşor Dan i-a invitat la Cotroceni pe liderii partidelor pro-europene. Şeful statului va discuta rând pe rând cu reprezentanţii formaţiunilor politice care au fost la guvernare până la moţiunea de cenzură, spun surse politice. 

de Marius Gîrlaşiu

la 06.05.2026 , 12:29
Sunt consultări informale între şeful statului şi liderii partidelor pro-europene. Nicuşor Dan îi va intreba pe reprezentanţii fiecărui partid ce soluţie propun pentru ieşirea din criza politică.

Liderii formaţiunilor politice au mai fost la Cotroceni pe 22 aprilie, înainte de depunerea moţiunii de cenzură.

În prima declarație de după căderea Guvernului Bolojan, preşedintele Nicuşor Dan anunţa că nu îi va chema pe cei care reprezintă formațiunile politice din Parlament la consultări formale până în momentul în care nu se va contura o oarecare coaliție pentru a desemna un nou premier. Șeful statului vrea mai întâi să fie discuții, să se arate o coaliție de guvernare dornică să preia mandatul de la Palatul Victoria, și ulterior să aibă loc consultări oficiale.

Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell.

