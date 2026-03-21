Sondaj Avangarde. Dacă ar avea loc alegeri parlamentare 35% dintre români ar vota AUR, 22% PSD, 14% PNL

AUR conduce cu 35% în topul intenţiilor de vot pentru alegerile parlamentare, urmat de PSD şi PNL, conform unui sondaj Avangarde.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) ar obţine 35% din voturi, Partidul Social Democrat (PSD) - 22%, Partidul Naţional Liberal (PNL) - 14%, iar Uniunea Salvaţi România (USR) - 11%, arată un sondaj Avangarde făcut public sâmbătă.

Pe următoare locuri s-ar plasa Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR) - 5%, S.O.S. România - 3%, SENS - 2% şi Partidul Oamenilor Tineri (POT) - 2%, transmite Agerpres.

La întrebarea "Cât de mulţumit sunteţi de modul în care gestionează România Guvernul condus de Ilie Bolojan?", 43% din repondenţi s-au declarat total nemulţumiţi, 37% mai degrabă nemulţumiţi, 17% mai degrabă mulţumiţi şi 1% foarte mulţumiţi, în timp ce 2% nu au ştiut sau nu au răspuns.

La întrebarea "Ţinând cont de aşteptările pe care le aveaţi înainte de ianuarie 2025, sunteţi mai degrabă dezamăgit de modul în care gestionează actualul Guvern ţara sau mai degrabă mulţumit?", 48% dintre cei intervievaţi s-au arătat mai degrabă dezamăgiţi, 14% mai degrabă mulţumiţi, 36% spun că nu aveau aşteptări, iar 2% nu au răspuns.

De asemenea, 49% dintre repondenţi au spus că nu sunt deloc mulţumiţi de activitatea prim-ministrului Ilie Bolojan, 24% s-au declarat mai degrabă nemulţumiţi, 20% mai degrabă mulţumiţi, iar 1% foarte mulţumiţi, în timp ce 5% nu au ştiut sau nu au răspuns.

Întrebaţi dacă direcţia în care se îndreaptă România este una bună sau una greşită, 79% din repondenţi au răspuns că direcţia este greşită, 18% consideră că direcţia e bună, iar 3% au preferat să nu se pronunţe.

Sondajul a fost realizat în perioada 10-17 martie 2026 pe un eşantion de 1000 de subiecţi, prin metoda CATI (telefonic), iar eroarea maximă de eşantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3%

