Vom avea Guvern într-un termen rezonabil. Cel puţin asta spune preşedintele Nicuşor Dan, după prima rundă de consultări informale cu partidele pro-occidentale. Din rolul de mediator, şeful statului se arată optimist chiar dacă fotografia politică a momentului nu pare să arate deloc că vechea coaliţie ar putea fi şi noua formulă de guvernare.

"Reafirm! România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

Şi USR, şi PNL spun că nu îşi vor mai da mâna cu partidul social democrat într-o altă coaliţie. Şeful PSD pare dispus să-şi asume chiar el fotoliul din capul mesei la şedinţele de Guvern.

"Am văzut cu ocazia asta constrângerile pe care fiecare dintre partide le are şi cu care vine la negocierea care începe. Există deci nişte scenarii pe care ne vom concentra mai departe şi discuţiile vor continua pe aceste scenarii", a mai spus preşedintele României.

Apelul la dialog vine de la Kelemen Hunor. Preşedintele UDMR spune că e nevoie de o guvernare stabilă ca România să nu ajungă vulnerabilă în faţa forţelor extremiste. Şi spune că dacă nu va exista consens politic, va pune chiar el în discuţie varianta unui guvern minoritar pe termen scurt.

Varianta guvernului minoritar, tot mai aproape după eşecul negocierilor politice

4 zile de la moţiunea de cenzură şi mai multe discuţii informale - miza este obţinerea majorităţii parlamentare. Doar că datele l-ar putea obliga pe preşedinte să accepte un guvern minoritar. Până atunci, rămânem cu guvern interimar. Pe termen nelimitat, sau până când politicul o să cadă la învoială. Guvernul interimar are atribuţii restrânse, iar marile decizii mai aşteaptă. Are doar mandat administrativ.

PSD speră, totuşi, la o revoltă internă în PNL, prin care primarii şi liderii judeteni liberali să schimbe decizia conducerii de a intra în Opoziţie. Surse politice spun că rivalii lui Ilie Bolojan ar fi gata să înfiinţeze un nou grup în Parlament si să rămână la guvernare cu PSD. La fel de adevărat e, însă, că şi în sânul PSD mocneşte revolta, mai ales că nu toţi aleşii partidului sunt fericiţi cu perspectiva de a pierde controlul guvernării. Între timp, premierul a fost la Târgu Mureş, unde a purtat şi discuţii politice.

"Am avut o întâlnire cu colegii de la PNL, cu Biroul Politic, cu primarii noştri. Am discutat despre problemele politice de actualitate, despre administraţie, despre viitor", a declarat Ilie Bolojan.

Chiar şi cu puzzle-ul incomplet, şeful statului a trasat deja prima sarcină viitorului cabinet.

"Guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca până în toamnă să definească şi să propună parlamentului bugetul pe 2027", a spus Nicuşor Dan, preşedintele României.

Consultările la Cotroceni vor continua săptămâna viitoare.

