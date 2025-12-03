Antena Meniu Search
Sondaj CURS: Daniel Băluţă - 26%, Ciprian Ciucu - 23%, Cătălin Drulă - 22%, Anca Alexandrescu - 17%

Candidaţii Daniel Băluţă (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) şi Cătălin Drulă (USR) ocupă primele locuri într-un sondaj realizat de CURS pe tema alegerilor parţiale pentru Primăria Capitalei şi dat publicităţii miercuri.

de Redactia Observator

la 03.12.2025 , 16:14
36% dintre subiecţii sondajului au spus că e "foarte sigur" că vor vota duminică şi alţi 16% au spus că e "sigur" că se vor prezenta la urne. Cercetarea a relevat următoarele opţiuni: Daniel Băluţă (PSD) - 26%, Ciprian Ciucu (PNL) - 23%, Cătălin Drulă (USR) - 22%, Anca Alexandrescu (independentă) - 17%, Ana Maria Ciceală (SENS) - 7%, George Valentin Burcea (POT) - 4%.

Marja maximă de eroare pentru întregul eşantion este de +/- 3%

Sondajul a fost realizat în perioada 26-30 noiembrie, la nivelul populaţiei adulte rezidente din Bucureşti. Volumul eşantionului este de 1.031 de respondenţi iar tipul eşantionului este probabilistic, multistadial, stratificat.

Marja maximă de eroare pentru întregul eşantion este de +/- 3%, la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost culese prin metoda CATI (Computer assisted telephone interviewing).

