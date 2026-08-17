Sorin Grindeanu, mesaj pentru Dominic Fritz după decizia CCR: "Fără condamnați în funcții publice"

Legea Integrității revine în centrul disputei politice după decizia Curții Constituționale, care a constatat că prevederea privind declarațiile de avere este neconstituțională. Sorin Grindeanu spune că așteaptă întoarcerea proiectului în Parlament și respinge ideea că modificările legislative ar fi fost făcute exclusiv în beneficiul lui Dominic Fritz, susținând că zeci de demnitari s-ar afla într-o situație similară. Miza este una importantă și pentru România: de adoptarea reformei ANI depind 770 de milioane de euro din PNRR, iar termenul-limită este finalul lunii august.

Liderul PSD spune că decizia Curții nu l-ar afecta doar pe Dominic Fritz, ci că sunt mai mulți demnitari în această situație.

"Am văzut un comunicat, ca să vă răspund, al Agenției Naționale de Integritate, care spune că sunt, cred că, aproape 50 de persoane aflate în aceeași situație. Deci chestiunea cu amendamentul Friț sau Nefriț nu e corectă și asta o spune oficial, sau a spus oficial Agenția Națională de Integritate, nu PSD", a declarat Sorin Grindeanu.

Grindeanu: Fără condamnați în funcții publice

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Dominic Fritz a criticat inițiatorii amendamentului social-democrați, imediat după pronunțarea CCR. Sorin Grindeanu a spus că nu vrea să-i răspundă public, dar a trecut la precizări.

"Nici cum. Despre domnul Fritz, numai de bine. În acest caz, cel de astăzi, este o problemă între dânsul și justiție și n-am de gând să-i răspund deloc. Spun doar atât. Fără condamnați în funcții publice. Atât", a spus președintele PSD.

Anterior, Dominic Fritz a criticat dur PSD pe rețelele de socializare, spunând că ei ar urma să fie vinovații pentru pierderea jalonului din PNRR care depinde de Legea Integrității.

"Ziua de azi spulberă orice iluzie că există un PSD “curat, pro-european” cu care s-ar putea coabita. PSD vrea puterea totală în stat, pentru că doar așa poate fura nestingherit. Din păcate, au reușit să controleze instituții precum ANI, părți din justiție și din televiziuni și chiar Curtea Constituțională. Ce nu poate controla PSD sunt milioanele de români corecți care s-au săturat de prețuri crescute doar ca să li se umple lor cutiile de pantofi", a declarat Dominic Fritz într-o postare pe Facebook.

Acum, reforma ANI se întoarce în Parlament. De Legea Integrității depind 770 de milioane de euro, bani europeni pe care România riscă să îi piardă dacă această reformă nu este adoptată până la finalul lunii august.