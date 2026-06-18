Sorin Grindeanu, preşedintele PSD, a declarat joi că i-a transmis premierului desemnat, Adrian Veştea, că social-democraţii nu au luat încă o decizie finală privind intrarea la guvernare, potrivit News.ro.

Sorin Grindeanu spune că PSD încă analizează dacă intră la guvernare: "PSD trebuie să judece foarte bine" - Hepta

"În acest moment PSD se află în situaţia următoare: stăm şi analizăm foarte bine tot ceea ce ţine de Programul de guvernare (...) PSD trebuie să judece foarte bine dacă mai intră sau nu într-o asemenea majoritate. Am tot respectul pentru domnul Veştea (...) L-am informat că decizia PSD de a intra sau nu se mai lasă aşteptată", a declarat, joi, după şedinţa PSD, liderul partidului, Sorin Grindeanu.

Acesta afirmă că toţi parlamentarii PSD au participat la şedinţă, iar duminică urmează să se ia decizia cu privire la intrarea sau nu la guvernare.

Premierul desemnat, Adrian Veştea, urma să depună joi la Parlament lista de miniştri şi Programul de guvernare.

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PNL, USR şi UDMR au anunţat deja că nu vor susţine învestirea Guvernului Veştea. Un anunţ similar a fost făcut şi de către liderii AUR.