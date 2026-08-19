Fotbalistul de 400.000 de euro, prezentat oficial la Rapid Bucureşti 

Rapid Bucureşti a oficializat al 10-lea transfer al verii, după ce l-a prezentat pe mijlocaşul Chec Bebel Doumbia, fotbalist adus cu împrumut de la echipa italiană Genoa, cealaltă formaţie finanţată de omul de afaceri Dan Şucu, patronul giuleştenilor.

Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, a solicitat cu insistenţă aducerea unui mijlocaş central, în special după plecarea norvegianului Tobias Christensen la Wieczysta Cracovia, în Polonia, şi l-a primit, în cele din urmă, pe Chec Bebel Doumbia, fotbalist cotat la 400.000 de euro.

În ciuda vârstei fragede, 18 ani, fotbalistul din Burkina Faso impresionează prin fizicul său, are 1,93 metri înălţime, şi are avantajul că a crescut în Italia.

Prin venirea lui Chec Bebel Doumbia, Rapid speră să întărească linia mediană, însă giuleştenii nu se vor opri din transferuri, ei fiind pe punctul de a-l aduce şi pe fundaşul stânga Ebenezer Annan, din Ghana, fotbalist crescut de Bologna şi care a mai trecut pe la Steaua Roşie Belgrad şi St. Etienne.